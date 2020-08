John Kasich, exaspirante presidencial republicano, votará por Biden

Washington, 17 ago (EFE).- El republicano John Kasich, exaspirante a la candidatura presidencial y exgobernador de Ohio, consumó este lunes su sorprendente giro político al anunciar su voto por el precandidato demócrata Joe Biden y participar esta noche en el arranque de la Convención Demócrata de cara a las presidenciales de noviembre.

Con su decisión, Kasich, un veterano político que ha pasado por el Congreso estatal, el Federal, además de haber sido gobernador de Ohio y aspirante a la candidatura presidencial, se erige como el republicano de mayor relevancia que renuncia el voto al actual presidente, el republicano Donald Trump, para comprometerse con la oposición demócrata.

"Esperaba que (Trump) cambiaría, pero no nos ha unido; nos ha dividido. El nivel de vitriolo, la pelea entre ciudadanos y el partidismo no es bueno", afirmó en una entrevista con el diario local Columbus-Dispach.

Por eso, indicó que optaría por respaldar a Biden, de quien aseguró que "es el hombre que nos puede unir".

"No habrá todo esta lucha y demonización todo el tiempo. No es su historia. No es su estilo", agregó.

Kasich, considerado un moderado dentro de su partido, evitó hace cuatro años participar en la convención nacional republicana celebrada en su propio estado en muestra de rechazo de la candidatura de Trump.

El republicano será uno de los oradores esta noche, que tendrá como figuras destacadas al senador Bernie Sanders, líder del ala izquierdista del partido, y la ex primera dama Michelle Obama.

El cónclave demócrata, que antes del coronavirus iba a desplazar a miles de personas a la ciudad de Milwaukee (Wisconsin), se celebrará desde hoy y hasta el jueves, cuando Biden pronunciará su esperado discurso de aceptación de la candidatura, en modo remoto desde distintos lugares del país y salones privados.