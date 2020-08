Lukashenko dice que la industria no ha parado pese a llamamientos a la huelga

Moscú, 17 ago (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko afirmó este lunes que "en general" la industria del país no ha parado pese a los llamamientos a la huelga general de los líderes de las protestas que sacuden el país desde hace hoy nueve días.

"En general, las fábricas están trabajando", dijo en mandatario, citado por la agencia oficial bielorrusa Belta, en una reunión con trabajadores de la planta de tractores de ruedas VOLAT (por siglas en inglés), en la capital bielorrusa , a la que se desplazó en helicóptero.

Lukashenko indicó que sabe que "algunos vagabundean", pero recalcó que 150 o 200 personas que hagan huelga en una fábrica "no significa nada".

"En segundo lugar, este presidente malo mantenía plantillas sobredimensionadas para que a la gente no la echasen a la calle. No quieren trabajar, pues bien; no les obligaremos", dijo.

Se dirigió a los trabajadores de VOLAT que se han sumado a la huelga y les dijo: "Nadie perseguirá a aquellos que no quieren trabajar y desean marcharse. Por favor, la puerta está abierta".

El presidente bielorruso reiteró que no repetirá las elecciones presidenciales del 9 de agosto, en las que obtuvo el 80,1 % de los votos según los datos oficiales, y que han sido denunciadas como fraudulentas por la oposición.

"Jamás conseguirán que yo haga algo bajo presión", enfatizó, para agregar que "no se le puede entregar la Constitución a cualquiera, pues sería una desgracia".

Recordó que se estudian cambio constitucionales que contemplan una redistribución de facultades entre los poderes del Estado, pero que en ningún caso esta se hará bajo la "presión de la calle".

Este domingo Minsk fue escenario de una manifestación sin precedentes en la historia de Bielorrusia, en la que más de 200.000 personas exigieron la renuncia de Lukashenko, la libertad de todos los presos políticos y castigo para los responsables de la represión policial.

Al menos dos personas han muerto, casi tres centenares han resultado heridas y cerca de 7.000 han sido detenidas durante la represión policial de las manifestaciones de protesta.

Los ciudadanos que han sido puestos en libertad han denunciado haber sido sometidos a torturas y palizas en los centros detención, y han exhibido a los medios las huellas de estas.