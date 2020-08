Costa Rica contabiliza 806 casos nuevos y 10 fallecidos de COVID-19 en un día

San José, 15 ago (EFE).- Costa Rica contabilizó este sábado 806 nuevos casos positivos de COVID-19 y una decena fallecidos, entre ellos una mujer de 21 años la víctima más joven en los cinco meses de pandemia.

El viceministro de Salud, Pedro González, expresó en unas declaraciones distribuidas a los medios que hasta el momento un total de 27.737 personas han sido contagiadas y se han reportado 291 decesos a lo largo de la pandemia.

"El día de hoy tenemos 10 lamentables fallecimientos con edades entre los 21 a 87 años. Además se registra el deceso de la persona más joven relacionado con COVID-19 una mujer costarricense que se encontraba hospitalizada desde el 31 de julio. Como padecimiento presentaba una aplastía medular severa, que es una desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula osea", explicó González.

Además, 9.010 personas se han recuperado y se reportan 369 personas hospitalizadas de forma simultánea, de las que 104 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad entre los 0 y los 85 años.

CELEBRACIÓN ATÍPICA

Este sábado se celebra en Costa Rica un atípico Día de la Madre, en donde las restricciones del fin de semana mantienen restaurantes, tiendas, y cementerios cerrados.

En conferencia de prensa la emergencióloga de la Caja Costarricense de Seguro Social, Laura Vásquez, indicó que lo mejor que pueden hacer los hijos en estos momentos para demostrar su cariño es "no visitar a su mamás y quedarse en casa".

"Sabemos que es duro no poder saludar a las madres, no poder abrazarlas, no poder compartir físicamente con ellas, pero es lo mejor que podemos hacer en su día, más si se trata de adultas mayores que son los que tienen más riesgo", afirmó Vásquez.

Este fin de semana las zonas naranjas-las de mayor nivel de contagio- en su mayoría ubicadas en el gran área metropolitana, se encuentran en fase de cierre para evitar aglomeraciones y contagios en el marco dela Día de la Madre, en la cual muchas personas suelen salir a pasear o a comer.

Sin embargo, entre semana Costa Rica se encuentra en una fase de flexibilización de las restricciones para varias actividades económicas tras recibir peticiones de alcaldes y empresarios sobre la necesidad de una mayor apertura en medio de la pandemia.

Por su parte, en las zonas amarillas sí pueden operar restaurantes, cafeterías, tiendas, barberías, salones de belleza, entre otros, que se unen a los servicios básicos que ya tenían permiso como supermercados, carnicerías, farmacias, verdulerías, ferreterías y talleres de vehículos a un 50 % de aforo.