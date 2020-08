Claver-Carone: "Postergar la votación en el BID es postergar la recuperación"

Washington, 15 ago (EFE).- En medio de la polémica por ser el primer candidato estadounidense a dirigir el BID en sus seis décadas de historia, Mauricio Claver-Carone negó en entrevista con Efe que "Estados Unidos quiera apoderarse" de la institución y advirtió de que "postergar la votación es postergar la recuperación económica" en la región.

En una conversación en la Casa Blanca, Claver-Carone, asesor especial del presidente Donald Trump para América Latina, criticó el obstruccionismo de la propuesta liderada por Argentina de aplazar la votación, defendió su propuesta de un único mandato para regenerar el banco, y rechazó las críticas de que la suya es una candidatura "imperialista" por romper con la tradición de un latinoamericano al frente de la institución.

- Pregunta (P): La votación está prevista para el 12 y 13 de septiembre. Ha habido llamados por parte de varios países, liderados por Argentina, para aplazar el voto. Lo que está por ver es si va a haber "quorum", una de las reglas que impone el BID. ¿Cómo se siente usted como candidato y qué posibilidades hay de que se llegue a aplazar?

- Respuesta (R) : Todos los países de la región, entre ellos Argentina y los europeos, votaron a favor de que la elección se lleve a cabo el 12 y 13 de septiembre. Esa votación por los directores ejecutivos del BID se llevó a cabo el 9 de julio. Del 9 de julio a hoy no ha cambiado nada, con la excepción de que me he ganado la mayoría de los votos de la región. Tenemos 17 votos públicos que ya se han llevado a cabo y otros tres privados que van a estar saliendo.

Me siento muy honrado del trabajo que hemos hecho en la región para ganarnos su apoyo. Justamente ayer tuvimos la co-nominación de Guyana, así que ahora soy candidato de EE.UU. y de Guyana, lo cual es interesante porque es la economía más grande del mundo y la de mayor crecimiento del mundo.

Esto es una competencia, si hay otros candidatos que aspiran, queremos un intercambio de ideas, de visión, y que la mayoría elija. Democráticamente de eso se trata, que la mayoría elija y ya unánimamente la mayoría decidió que la votación sea el 12 de septiembre.

Estemos completamente claros: cualquier esfuerzo por postergar la elección es básicamente postergar la recuperación económica de la región. Actualmente la región va a tener la recesión más grande en su historia. No es momento de entrar en politiquerías con una minoría de países intentando subvertir el deseo y la voluntad de la mayoría.

Es el momento de ver cómo hacemos el BID financieramente más relevante, cómo movilizamos más recursos, cómo hacemos más ágil y eficaz su gobernanza, que sea más transparente.

Yo en mi plataforma me comprometo a un periodo de presidencia de 5 años, que refleja nuestros valores democráticos. Francamente creo que sería un buen cambio para el BID, que solo ha tenido cuatro presidentes en 61 años.

P: Uno de los argumentos esgrimidos para este aplazamiento son las elecciones de noviembre en EE.UU., ya que usted ha sido nominado por el presidente Trump, y dada la posibilidad de que el vencedor sea el demócrata Joe Biden. ¿Qué responde a esta cuestión? ¿Ha hablado con el precandidato Biden?

R: Yo tengo muchas relaciones bipartidistas. Cuando el senador Bob Menéndez, el demócrata de mayor nivel en el comité de Exteriores del Senado de EE.UU., dio un discurso en el pleno apoyando mi candidatura, una de las promesas que le hice es que no iba a entrar en la política partidista. Así que yo no voy a entrar, aunque a mí sí me den algunos golpes, no voy a hacer ningún comentario.

Pero también hay una regla en las instituciones internacionales, el hecho de que haya elecciones ese año en un país no descalifica a ningún candidato. Al contrario, cuando Robert Zoellick fue elegido para presidir el Banco Mundial fue el último año de la Adminstración de George W. Bush (2001-2009) y estuvo toda la Administración de Barack Obama (2009-2017).

Un candidato de EE.UU. es candidato de EE.UU., no es un candidato partidista.

Ahora bien, en las últimas seis semanas se ha hablado más del BID que en las últimos 60 años: tenemos la oportunidad, o bien porque les caiga bien o bien porque les caiga mal, ahora son los mejores abogados del BID y quieren hacer más por el BID de lo que habían hecho históricamente. Canalicemos esa energía para el bien del BID. Todo el mundo ahora quiere ser amigo del BID.

Acordémonos, anteriores Administraciones demócratas y republicanas, ninguno apoyó una capitalización del BID. A BID Invest no le dieron un kilo de liquidez. Perdimos grandes oportunidades en la región. Tenemos la oportunidad de renovar el interés al BID y poder hacer incrementos de recursos y movilización que nunca se habían llevado a cabo. No perdamos esa oportunidad.

P: También se habla de que la Administración Trump está enojada con el actual presidente Luis Alberto Moreno, después del intento fallido de celebrar la Asamblea de 2019 en China. ¿Qué opina al respecto?

R: China es un miembro accionista del BID y trabajaremos con China como lo haremos con todos. Luis Alberto Moreno ha estado de presidente 15 años, su término culmina el 30 de septiembre, ha llevado a cabo importantes cambios. Pero hace falta algún cambio más. Ahora hay una oportunidad única, con un compromiso único de EE.UU., con un interés sin precedentes.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una reunión hace varias semanas hizo un llamado a las instituciones financieras internacionales a que creen un plan de recuperación para la región. Francamente, la única persona que puede ejecutar con todas las instituciones el plan que hizo el presidente Sánchez soy yo.

El primer día de mi mandato haría una reunión con los gobernadores para hablar de la capitalización del banco, y el segundo día haría una con el presidente del Banco Mundial y la directora del Fondo Monetario Internacional con todas las agencias, para llevar a cabo un plan cohesivo de recuperación.

P: Se ha criticado su nominación, asimismo, como un movimiento "imperialista" por parte de Washington.

R: Estamos en agosto de 2020. EE.UU. no es un prestatario, no tiene ningún interés en apoderarse del banco. Al revés. Lo que queremos es aportar más capital, más energía, más interés para ayudar a la región. Una cosa es lo que podemos hacer con las agencias domésticas, pero con el BID podemos hasta escalar. Creamos la estrategia de América Crece, y ahora lanzamos la de Regreso de Américas para movilizar 40.000 o 50.000 millones para empresas norteamericanas que regresen de Asia aquí a las Américas. Hay un gran interés debido a lo que se ha aprendido tras la pandemia con las cadenas de abastecimiento, y reforzarlas de norte a sur. Y solo se puede escalar con el BID, lo que puede hacer es regionalizarla para beneficiar a toda la región. La proa de mi candidatura es crear empleo, no hay mejor política social que crear empleo, algo que podemos lograr con el liderazgo de EE.UU.

El único que puede perder es EE.UU., si somos elegidos las expectativas de la región son grandes. Vamos a tener que cumplir esas expectativas. Postergar una elección es postergar la miseria, postergar la recuperación económica de la región.

P: ¿Cuál es horizonte de capitalización con el que trabaja?

R: Actualmente el banco presta en torno a los 12.000 millones al año. Yo pienso que el banco debería estar prestando entre 17.000 y 20.000 millones al año, francamente. Eso obviamente va a ser una decisión para los gobernadores y directores del banco, y esa reunión ojalá la tengamos el primer día. Eso va a ser una prioridad.

P: Hay dudas acerca de su compromiso con la lucha contra el cambio climático, ya que viene de una Administración que no lo considera un reto fundamental.

R: Nací en Miami, entiendo el tema del clima. He visto cómo ha cambiado Miami en mis 44 años de vida. Todos reconocemos el importante trabajo que ha hecho el BID en temas del clima, en tema de financiamento verde, hay una oportunidad para movilizar más fondos, y una oportunidad de crear más fondos especiales. Crear un fondo para el Caribe para países que sufren más en temas de clima. Y si soy elegido trabajaría para todos los países de la región, incluidos los no prestararios en Europa, y trabajaríamos muy cerca sobre cuáles son sus prioridades para aprender de sus ejemplos y ver cómo podemos aplicarlos.

P: Por último, ¿qué pasaría si se aplaza la votación? ¿Cuáles serían los siguientes pasos en este proceso?

R: Nos sentimos muy confiados. Ya tenemos el apoyo de la gran mayoría. Buscamos la cohesión. Cuando se habla de divisiones, básicamente la están buscando países que quieren subvertir, ver cómo paralizan la votación. Paralizar la votación es una cosa, postergar la votación es algo que debería llevar a cabo una mayoría. No confundamos una táctica obstruccionista para subvertir una votación, lo otro sería una propuesta de postergación seria y responsable que requeriría la mayoría de los miembros.

La mayoría de los países de la región han dicho públicamente que respaldan nuestra candidatura. Si lo que se busca es crear una obstrucción indefinida, destruirían al banco. Tengamos en cuenta lo que significaría. Sin tener un plan de alternativa, no solo destruiría la calificación credicitia del banco, crearía más miseria en la región, y por un año no se movilizaría un dólar adicional. No hay país en la región que quiera postergar la recuperación. Cualquier intento de postergar la elección es postergar la recuperación económica.

Alfonso Fernández