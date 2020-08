BTS ofrecerá en octubre dos conciertos con aforo limitado en Seúl

Seúl, 13 ago (EFE).- La banda surcoreana BTS celebrará dos conciertos presenciales los días 10 y 11 octubre en Seúl con aforo limitado, según anunció la agencia que los representa, Big Hit Entertainment.

Los dos conciertos llevarán por título "BTS MAP OF THE SOUL ON:E" y se emitirán también por internet, según el anuncio hecho por la agencia en la red social Weverse.

El número de butacas disponibles, que estarán distanciadas entre sí, será limitado de cara a cumplir con la normativa de las autoridades surcoreanas para controlar la propagación del coronavirus.

La información sobre el recinto en el que actuará la banda masculina formada por RM, Jimin, Jin, Suga, V, J-Hope y Jungkook y sobre cómo adquirir una entrada se irá publicando más adelante.

Estos recitales de octubre serán los primeros presenciales en todo un año para la banda, cuya última actuación en directo fue la que sirvió como punto final a la gira "Love yourself: Speak yourself" el 29 octubre de 2019 en el estadio olímpico de la capital surcoreana.

El pasado junio la banda global de la escena K-Pop ofreció el concierto por internet "BANG BANG CON The Live" tras el aplazamiento indefinido -motivado por la pandemia- de su gira "Map of the soul", que debía arrancar el pasado abril y que incluía dos citas en Barcelona el 17 y 18 de julio.

A su vez, BTS tiene previsto presentar el próximo 21 de agosto un nuevo sencillo en inglés titulado "Dynamite" que precederá a la publicación de su nuevo álbum de estudio antes de fin de año.