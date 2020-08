Meme del Real: la música va a sobrevivir y se va a beneficiar del cambio

México, 10 ago (EFE).- El músico mexicano y miembro de la banda de Café Tacvba Emmanuel "Meme" del Real, quien lanzó la semana pasada junto a otros artistas una iniciativa para apoyar a trabajadores técnicos de la industria musical, consideró en una entrevista con Efe que la música se beneficiará de los cambios que implica la pandemia de COVID-19.

"No creo que (la música) solo vaya a sobrevivir, creo que se va a beneficiar. La creación necesita de esto, creo que en unos meses o unos años vamos a ser más conscientes de lo que provocó. Cambiar herramientas va a suponer un antes y un después", explicó.

Con esto, Del Real recordó que la música ya pasó por cambios muy drásticos como la llegada de lo digital y lo superó, saliendo victoriosa de grandes retos, por lo que a pesar de las duras circunstancias y las complicaciones actuales, en algún tiempo se podrán ver las consecuencias positivas.

Por el momento, el artista junto a Café Tacvba, Porter, Zoé, Julieta Venegas, Carla Morrison y Hello Seahorse, entre más de 30 bandas, están apoyando esta iniciativa coordinada por la organización Ambulante.

Dicha organización se dedica a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social y fue fundada en México por Gael García, Diego Luna y Elena Fortes en 2005.

"Surgió esta reflexión común de qué podemos aportar, pero en este escenario las posibilidades son muchas. También entendimos la necesidad que existe en otros rubros y nos dimos cuenta de que en lo nuestro (la música en vivo) había personas en situación muy vulnerable y que tal vez nosotros organizándonos podríamos aportar algo", contó.

Fue por esto que en un inicio junto a León Larregui, vocalista de Zoé, contactaron con amigo y compañeros para invitarlos a ser parte del proyecto y pronto aceptaron.

Con la iniciativa #VaPorElCrew pretenden recaudar fondos para ayudar a 300 personas del gremio que están pasando grandes dificultades debido a la pandemia, aunque Meme consideró que a medida que avance el proyecto irán viendo qué mas cosas pueden hacer.

SU GRANITO DE ARENA

A través de una plataforma de "crowdfunding" están intentando llegar a los 4,5 millones de pesos (unos 200.000 dólares) ofreciendo recompensas, como vestuario de artistas, pósters, entradas a festivales, clases maestras e incluso instrumentos, a cambio de las donaciones y dependiendo de cuánto sea el monto de la misma.

Además, desde el principio plantearon #VaPorElCrew como una medida de emergencia con la que aportar su granito de arena.

"Dijimos '¿por qué no planteamos la manera de dar apoyo a estas personas desde abajo y a ver hasta donde llegamos?', partiendo de la idea de que esto es una iniciativa que tal vez pueda solucionar algo pero no la situación de fondo, no es fácil que este tipo de trabajos informales se puedan formalizar", dijo.

Con esto, Del Real dejó claro que la situación de precariedad de estos trabajadores venía de antes por lo que el cambio debería ser profundo para "reequilibrar las cosas".

La necesidad de apoyar a los trabajadores viene por la consideración de que el arte es fundamental por lo que hay que apoyar a las personas que, con su trabajo, ayudan a los artistas a ser quienes son encima del escenario.

"Yo creo que el arte es uno de lo pilares de la humanidad. El arte es poder compartir cuerpo con cuerpo un momento pero ¿cómo vamos a hacer ahora para vincularnos como lo hacíamos? Probablemente en algunos años nos podremos juntar en algún lugar pero mientras tanto ¿cómo vincularnos ya sea ahora por medio de una pantalla?", detalló al recordar la importancia de la creación y la reflexión a través del arte.

A nivel personal, Del Real está aprovechando el tiempo para reflexionar durante esta cuarentena y el hecho de asumir que la incertidumbre es un constante ahora le hace un poco más fácil el estar tranquilo y abrirse a nuevas posibilidades ya que no sabe cuando podrá volver a trabajar de la manera en la que lo hacía.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.