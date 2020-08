Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,54% por órdenes ejecutivas de Trump

Nueva York, 10 ago (EFE).- Wall Street abrió este lunes en verde y el Dow Jones de Industriales avanzaba un 0,54 % tras la firma de numerosas ordenes ejecutivas por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, que extienden el plazo de varias ayudas para paliar la crisis económica causada por el coronavirus.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía 149,42 puntos, hasta los 27.582,90, mientras que el selectivo S&P 500 ascendía un 0,23 % o 7,81 enteros, hasta los 3.359,09.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, avanzaba más tímidamente, un 0,15 % o 16,90 unidades, hasta los 11.027,88 puntos.

El parqué neoyorquino abría así con ganancias después de que Trump pusiera fin a cierta incertidumbre respecto a algunas de las ayudas vinculadas al anterior paquete de estímulos que aprobó el Congreso y que expiraron la semana pasada, si bien demócratas como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusaron al presidente de ignorar al Poder Legislativo y apuntaron a que algunas de esas órdenes podían ser inconstitucionales.

En cualquier caso, tanto Pelosi como el secretario del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, Steve Mnuchin, afirmaron que tenían voluntad de continuar las negociaciones y cerrar un paquete de medidas que sirva para lo que queda de 2020.

"Si bien esta medida de Trump puede generar desafíos legales, políticamente presiona al Congreso para que llegue a un acuerdo", dijo el director de inversiones de Stone Investment Partners, Bill Stone, en declaraciones a la CNBC.

En el lado negativo, pesaba sobre los mercados el anuncio del ministerio de Exteriores chino sobre la imposición de nuevas sanciones contra varios senadores, como los republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, por cuestiones relacionadas con Hong Kong, una acción que vuelve a tensar las relaciones entre China y Estados Unidos.

En las últimas semanas ambas potencias han protagonizado una importante pugna entre acusaciones de espionaje y robo de datos que se materializó con la cierre de los consulados de cada país en Chengdu y Texas y tensiones respecto a la aplicación TikTok, que algunas tecnológicas estadounidenses están intentando comprar antes de que el veto impuesto por Trump sea efectivo.

Por sectores, se situaban en verde el energético (0,94 %), el industrial (0,88 %), el de comunicaciones (0,79 %), el de bienes no esenciales (0,77 %) y el de materias primas (0,29 %).

En rojo, por el contrario, retrocedían el de salud (-0,47 %), el inmobiliario (0,37 %) y el de servicios públicos (-0,14 %).

Entre las 30 grandes cotizadas del Dow Jones avanzaban Nike (4,13 %), Boeing (2,61 %), Dow Inc (2,34%), Caterpillar (2,15 %) o Walgreens (1,85 %). En negativo se situaban solo cuatro firmas: Microsoft (-1,5 %), Merck & Co (-0,45 %), Johnson and Johnson (-0,18 %) y McDonald's (-0,03 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas ganaba a esta hora un 2,5 %, hasta los 42,25 dólares el barril; el oro subía a los 2.049 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 0,554 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,178.