Brad Binder le da a KTM su primer victoria en seco

Brad Binder, sin palabras tras primera victoria de un surafricano en MotoGP

Madrid, 9 ago (EFE).- El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) dijo estar sin palabras tras conseguir la primera victoria de un piloto de su nacionalidad en MotoGP y en realidad en la categoría reina del motociclismo a lo largo de la historia de este deporte, tras imponerse en el Gran Premio de la República Checa, que se ha disputado en Brno.

"Me fallan las palabras, es un día con el que soñé desde pequeño y se ha hecho realidad, para mí es increíble haber podido ganar mi primer gran premio de MotoGP y me gustaría dar las gracias a mis padres y a todos los que me han apoyado desde el principio", explicó Brad Binder.

"La verdad es que ha sido una victoria increíble, ha sido inesperado pero sabía que nuestro ritmo era bueno y que la moto iba increíble y podía tener un buen rendimiento, pero esto es increíble. Muchas gracias al equipo por enseñarme tanto y por decirme cómo pilotar esta moto, que es increíble, y también por preparar esta estrategia tan fantástica", señaló Binder.

"Es un sueño hecho realidad y no puedo agradecer lo suficiente el trabajo que ha hecho mi equipo, ya que han conseguido una moto estupenda y tenía la sensación de que podía ser competitivo hoy por la labor tan increíble que han hecho en el equipo. Ha sido un camino muy difícil pero por fin tenemos esta muesca.", reconoció el surafricano, quien en su tercera carrera como debutante en MotoGP ha logrado la victoria.

"No me lo podía creer, cuando he cruzado la meta he pensado 'madre mía' y no me lo podía creer, he sentido esa sensación hace apenas unos instantes, cuando realmente me he dado cuenta de lo que acabo de conseguir, no sé cómo explicarlo y me siento muy feliz, con muchas ganas de que llegue la siguiente carrera", continuó el piloto surafricano.

"Nunca salgo a ninguna carrera pensando en que pueda ganar, es algo infrecuente, pero es algo que para mí y para KTM, su primera victoria de la categoría reina, es algo muy grande y tengo que dar las gracias al equipo por cuidarme tan bien; espero que éste sea el principio del gran camino que nos espera por delante", recalcó Brad Binder.