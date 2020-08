Quartararo devuelve a la normalidad a Nakagami

Contenido relacionado

Madrid, 7 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo en el primer día de entrenamientos para el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno señala que está "contento con cómo ha ido la cosa, aunque tenemos que trabajar incluso más en el ritmo de carrera".

"Me sentía bien con la moto, el único problema es con la consistencia de los neumáticos, que era muy mala y es de lo que me quejaba pero sabemos dónde está el problema y eso es muy positivo, porque lo complicado es cuando estás perdido, así que mañana iremos directos a solventar esto", aclara el líder del mundial.

"Cuando falta 'grip' en el asfalto es un problema para nosotros pues sabemos que la Ducati la puedes levantar rápido y con la potencia pueden hacer el tiempo por vuelta, pero para nosotros es mucho más difícil, porque necesitamos paso por curva y así tenemos mucho deslizamiento", reconoce Quartararo, quien dijo estar "sorprendido porque el neumático nuevo de Michelin es mucho mejor, pero tenemos que seguir trabajando para encontrar una solución porque está siendo un poco raro".

"Todos sabemos que la pista va a cambiar mucho de hoy a mañana y tenemos que adaptarnos, Ducati es siempre aquí muy rápida y también Dovizioso, que se dedica a probar muchas cosas y seguro que mañana estará ahí, y también el domingo para la carrera", explica el francés sobre los discretos resultados hoy de los pilotos Ducati.

Y una vez más se refirió al mundial a puerta cerrada al comentar que "siempre voy escuchando música, así que no me doy mucha cuenta pero está bien tener gente, pero no me afecta tanto y tampoco me afecta que me digan que necesito ganar, que tengo que ganar el campeonato, es algo que me entra por un oído y me sale por el otro, sé cuáles son mis objetivos, sé cuál es nuestro potencial y junto con el equipo sabemos qué queremos conseguir".

"Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, fuera de mi equipo, este es mi segundo año con Petronas y ellos saben cómo trabajo y no me dicen que necesito ser el primero, sino que lo haga lo mejor posible y me gusta este tipo de motivación, es una parte positiva de nuestro equipo", remarca Quartararo.

"Sabemos que la velocidad es nuestro punto débil, y que la aceleración no es lo mejor que tenemos, pero tenemos que adaptarnos y así buscamos nuestros puntos positivos y negativos, y trabajamos así, sabemos que la M1 gira muy bien pero también que al perder adherencia no lo aprovechamos del todo", continuó el piloto de Yamaha.