Funes Mori: "El rival nuestro somos nosotros mismos"

Monterrey (México), 5 ago (EFE).- El delantero argentino Rogelio Funes Mori, del Monterrey, aseguró este miércoles que el principal rival de su equipo son sus jugadores porque si no hacen las cosas bien, llegarán los reveses.

"El rival nuestro somos nosotros mismos, si dejamos de hacer las cosas que dice el Turco" (el entrenador argentino Antonio Mohamed), perdemos; así que debemos ser inteligentes", aseguró en una rueda de prensa.

Los Rayados, campeones de liga, suman una victoria y una derrota en par de apariciones en el torneo Apertura. Según Funes Mori, el conjunto ha trabajado bien y está preparado para mantener una estabilidad de buenos resultados.

"Tenemos el sistema de juego que (Mohamed) quiere. El equipo está preparado para lo que sea, ataca mucho y tenemos que defendernos bien", indicó el atacante, autor de dos goles en el triunfo de los Rayados en la victoria 3-1 sobre el Toluca, el pasado 28 de julio en la primera jornada del campeonato.

Monterrey recibirá al Santos Laguna el próximo sábado en uno de los partidos más esperados de la tercera jornada del Apertura, bautizado como torneo Guardianes por la Liga Mx. Al referirse al duelo, Funes Mori recordó que el rival es de los más competitivos y tiene una gran rivalidad con el Monterrey.

"Es una rivalidad linda y estamos preparados, poseemos una de las mejores delanteras y debemos demostrarlo en la cancha", añadió.

Funes Mori suma 108 goles con los Rayados y está a 13 de los 121 del chileno Humberto Suazo, máximo anotador en la historia del equipo.

El argentino aceptó que está cerca del récord, sin embargo no hará nada diferente para buscarlo porque su prioridad es dar lo mejor en los entrenamientos y lo demás llega.

"Estoy cerca pero no me tengo que volver loco, tengo que hacer las mismas cosas. Es un torneo largo y no voy a cambiar nada; siempre hay mucho que mejorar", observó.

Funes Mori es uno de los más de un centenar de futbolistas mexicanos recuperados de la COVID-19. Al referirse al eso, reconoció que todos están en riesgo de contraer el virus porque él se cuidó y aún así fue contagiado, tal vez en una visita con su mujer al mercado.

"Me cuidé mucho y me tocó cuando empezábamos a entrenarnos; es más difícil si sucede durante el torneo porque te pierdes varios partidos; hay que mantener las medidas de protección", concluyó.