Gonzalo Escobar da positivo de coronavirus

Redacción deportes, 5 ago (EFE).- El tenista ecuatoriano Gonzalo Escobar, 431 individual y 69 del mundo en dobles, ha confirmado que ha dado positivo en un test por coronavirus, aunque tanto él como su familia se encuentran bien.

"El día sábado me hice un test PCR de rutina para poder jugar el torneo Nicolás Febres-Cordero en Ballenita. Hoy me llegó el resultado y salió COVID positivo. Con mucha pena por no poder volver a la competencia este fin de semana. Por ahora lo más importante es que mi familia está bien y yo no tengo síntomas", dice Escobar en sus redes sociales.

"Ahora comenzaré un periodo de aislamiento de dos semanas. La nueva fecha del torneo será anunciada pronto. Un abrazo a todos", añade.

El caso de Escobar es el siguiente tras los del serbio Novak Djokovic, el búlgaro Grigor Dimitrov y el croata Borna Coric, tdo o dos ellos durante el Adria Tour, y del estadounidense Frances Tiafoe,