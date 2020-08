Perú aprueba una ley para reducir su alta mortalidad de cáncer infantil

Lima, 2 ago (EFE).- El Congreso de Perú aprobó la Ley de Cáncer Infantil para que el Estado pueda detectar y tratar a tiempo los aproximadamente 1.800 niños y adolescentes que son diagnosticados con esta enfermedad cada año, de los que apenas el 50 % sobrevive.

Hasta ahora solo la mitad de los niños que sufren cáncer en Perú supera la enfermedad, una tasa que es el doble que la de Chile y el triple que la de Estados Unidos.

La norma fue aprobada en la madrugada del sábado por el pleno del Congreso con 121 votos a favor y fue exonerada de segunda votación, de modo que fue remitida directamente al Gobierno para su pertinente revisión y eventual promulgación.

COBERTURA ONCOLÓGICA TOTAL

El texto de la ley contempla una cobertura universal de salud en materia oncológica para todos los menores de 18 años a los que se les haya diagnosticado algún tipo de cáncer.

Los pacientes serán incluidos en el Seguro Integral de Salud (SIS), del Ministerio de Salud, para recibir el tratamiento de manera gratuita incluso si durante ese periodo cumplen la mayoría de edad.

La norma también establece la creación del Programa Nacional de Cáncer en Niños y Adolescentes y la construcción de infraestructura para los servicios de pediatría en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas (INEN)

"El objetivo del proyecto es que exista el registro nacional del cáncer pediátrico para hacer un trabajo específico y para que los niños no mueran sin saber que estuvieron con esta enfermedad oncológica", destacó el parlamentario Jorge Pérez, de la agrupación política Somos Perú.

MUCHOS NO SON DIAGNOSTICADOS

De los casi 2.000 casos nuevos que se producen cada año, alrededor de una cuarta parte no son diagnosticados y la mayoría no son detectados a tiempo o no pueden continuar el tratamiento, lo que reduce las posibilidades de supervivencia.

Con esta ley los enfermos de cáncer infantil en Perú "tendrán mayores posibilidades de sobrevivir a esta enfermedad", afirmó este domingo el vicepresidente de la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica del Perú (HOPPE), Iván Maza.

Aquimi Gutiérrez, madre de una niña de 7 años que lleva cuatro meses hospitalizada a causa de un sarcoma avanzado, dijo en un comunicado de HOPPE que gracias a esta ley podrá pasar más tiempo con su niña al acceder a una licencia en su trabajo.

Para Yolanda Huilca, cuya hija de 5 años falleció a causa del cáncer, esta norma "es un gran paso haber logrado la aprobación de la Ley del Cáncer Infantil".

"Esto es un hecho histórico porque marca el inicio para que nuestros niños y adolescentes tengan mejores posibilidades de tratamiento", concluyó.

En Perú los cánceres que más afectan a los niños son leucemia, tumores cerebrales o linfomas, principalmente, y su tratamiento es ofrecido en hospitales públicos, del Seguro Social o en clínicas particulares sobre todo en Lima, lo que demanda a los pacientes de otras regiones tener que viajar constantemente a la capital.