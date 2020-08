1-1. El argentino Sosa anota gol con el que Pachuca empata ante Tigres UANL

Contenido relacionado

El uruguayo Pezzolano confiesa que fueron inferiores en el empate ante los Tigres

Monterrey (México), 1 ago (EFE).- El uruguayo Paulo Pazzolano, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, aceptó este sábado, luego del empate 1-1 ante los Tigres, que su equipo fue inferior a los rivales

"Tigres es un rival durísimo, no me gustó el primer tiempo, sufrimos, no pudimos ser más dinámicos; en el segundo tiempo nos hacen el gol cuando éramos más agresivos, y al final con los revulsivos pudimos emparejar, a pesar de que fuimos inferiores a Tigres", explicó.

A pesar de reconocer que su equipo no lució bien, Pezzonalo recalcó que no se va contento con el resultado en la fecha dos del torneo Apertura 2020.

"Tenemos una manera de pensar que dice que debemos salir a ganar en todas las canchas y hoy eso no se vio, por eso no nos vamos contentos a pesar de que enfrentamos a un rival muy complicado; nunca me voy a conformar con un empate sin importar el rival", subrayó el técnico.

El timonel reconoció a Tigres como uno de los mejores equipos del fútbol mexicano y enfrentarlo, declaró, permite crecer a su conjunto.

"Tigres es uno de los mejores equipos, empezando por el entrenador que tiene, si repasamos eso me voy con un punto importante, pero con la impresión de que podemos mejorar y crecer al tener los duelos con este tipo de equipos", puntualizó.

Pezzolano aseguró que su plantel no es de las más fuertes del campeonato, pero deben demostrar que sí pueden competir por llegar a la Liguilla.

"Los más fuertes son América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, pero nosotros debemos hacer nuestro camino, crecer y analizar que sí, es fue mejor Tigres. Tenemos que anular individualidades, y si crecemos como equipo podemos ser un duro rival que esté en Liguilla", agregó.

El empate es el primer punto para los Tuzos en este torneo, luego de que en la jornada inaugural cayeron ante el América por 1-2.

En la fecha tres del Apertura 2020, el viernes 6 de agosto, los Tuzos visitarán al Querétaro y los Tigres harán lo propio ante los Xolos de Tijuana.