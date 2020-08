Hamilton saldrá desde la 'pole'; Sainz, séptimo

Sainz: "En la Q3 no he hecho la mejor vuelta que podía hacer"

Redacción deportes, 1 ago (EFE).- El español Carlos Sainz aseguró que se sintió "bien" y "bastante cómodo" con su McLaren en la sesión de calificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, que terminó en séptimo lugar, aunque reveló que "en la Q3" no hizo "la mejor vuelta que podía hacer".

Tras la sesión de calificación, el madrileño aceptó el séptimo puesto como bueno.

"El coche iba bien y yo iba bastante cómodo con él, mejor que en otros Grandes Premios", dijo Sainz. "Pero en la Q3 no he hecho la mejor vuelta que podía hacer, se me ha ido en dos o tres curvas y por eso no hemos podido calificar un poco más arriba", lamentó.

Carlos Sainz consideró que tenía margen para arañar alguna décima al crono, pero se mostró satisfecho "por las sensaciones" y la "dirección" que está siguiendo el equipo McLaren.

Con miras a la carrera del domingo, Carlos Sainz apuntó que tal vez las ruedas delanteras sufrirán más que las traseras, por las condiciones cambiantes del circuito de Silverstone, sede este fin de semana de la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.