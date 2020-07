La reactivación económica hondureña sigue en duda por el alza de los casos de COVID-19

Tegucigalpa, 28 jul (EFE).- La reactivación económica que exige la empresa privada de Honduras para que no se paralice totalmente la actividad productiva es apoyada por varios sectores, mientras que profesionales de la salud consideran que todavía no es el momento, porque el pico de la pandemia de COVID-19 todavía no se ha alcanzado.