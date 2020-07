Un videojuego "Made in Senegal" para concienciar de la polución en la playa

Thierno Ndiaye, el desarrollador de "Clean my beach", juega al videojuego con su teléfono móvil en Dakar (Senegal). El juego estilo tirachinas "Clean my beach" ("Limpia mi playa"), creado por la empresa emergente senegalesa Kayfo Games Studio, pone a los jugadores en el centro del problema de la contaminación playera, acercando de manera lúdica, a jóvenes y no tan jóvenes, una cuestión seria y relevante con la intención de concienciar. EFE/María Rodríguez

Binta Dème, única mujer del equipo y única diseñadora de videojuegos en Senegal, y Thierno Ndiaye, el desarrollador de "Clean my beach", trabajan con sus portátiles en Dakar (Senegal). El juego estilo tirachinas "Clean my beach" ("Limpia mi playa"), creado por la empresa emergente senegalesa Kayfo Games Studio, pone a los jugadores en el centro del problema de la contaminación playera, acercando de manera lúdica, a jóvenes y no tan jóvenes, una cuestión seria y relevante con la intención de concienciar. EFE/María Rodríguez