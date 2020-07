Julissa Calderón hará historia para los negros en los Premios Juventud

Miami, 27 jul (EFE).- La actriz y comediante Julissa Calderón, de ancestros dominicanos, sabe que el ser una de las conductoras de los Premios Juventud este 13 de agosto es algo "grande", por lo que, según contó en una entrevista con Efe, ya ha comenzado a celebrar y se está preparando para "hacer historia".

"Esto es muy grande, pero realmente vamos a ver su magnitud de aquí a 10 a 15 años, cuando las niñitas negras que vean Premios Juventud con su familia, sean adultas y se acuerden de aquella primera vez que vieron a alguien que lucía como ellas conduciendo un espectáculo tan importante", indicó Calderón.

La artista, también, ya fue declarada ganadora en la categoría de Influencer con causa, un galardón que comparte con Ricky Martin.

"Estoy en un momento muy especial, pues estoy comenzando a verle el fruto a los esfuerzos de muchos años", manifestó.

Además de “la oportunidad” que le ha dado Univision, la televisora estadounidense que organiza los Premios, Calderón es una de las estrellas de "Gentefied", una aplaudida serie de Netflix sobre la vida de los latinos de diferentes generaciones en el oeste de Estados Unidos.

"Me siento muy feliz, pero no por mí solamente. Mucha gente se mete en este mundo (del espectáculo) por sus ambiciones personales, pero yo lo que quiero hacer es dejar una leyenda sobre los aportes de los dominicanos en este país", reveló la actriz de 31 años.

La meta principal de Calderón es realzar las cosas que la llenan de “orgullo” de su comunidad e inspirar a otros, “en especial a las niñas”, a amarse a sí mismas tal y como son.

LABIOS ROJOS Y RIZOS AL VIENTO

Calderón creció entre Nueva York, donde nació, y Miami, la ciudad de su adolescencia. Hace siete años decidió luchar por su sueño de ser actriz y mudarse a Los Ángeles y sufrió un gran choque cultural.

No solo la cultura en las dos costas de Estados Unidos es distinta, sino que sintió que había un sorprendente mundo de desconocimiento sobre "cómo somos los dominicanos" entre los propios latinos, de mayoría mexicana.

Por eso y de tanto extrañar, comenzó a hacer videos en YouTube sobre su vida familiar con tanto éxito que pronto fue enlistada por la publicación Buzzfeed para desarrollar su exitosa serie "Pero Like", que hoy en día tiene más de 100 millones de visualizaciones en sus plataformas digitales.

"También me di cuenta que nosotros los dominicanos y caribeños no sabemos mucho de cómo viven los mexicanos, que son la mayoría", admitió.

El papel en "Gentefied" de Jessika, una activista a favor de las afrolatinas y de los latinos de la comunidad LGBTQIA, le cayó como anillo al dedo y esta serie, en la que ella es la novia de Ana, una de los protagonistas, ha sido renovada para una segunda temporada, que ella espera comenzar a filmar en enero.

"Jessika es tan linda, tan comprometida con sus ideales, que me encanta", indicó la actriz.

Como si fuera poco, comparte con ella su orgullo por su melena afro y sus rasgos afrodescendientes.

"Yo sé que tengo la boca grande y me encanta cómo se me ve pintada de rojo. Hay algunas mujeres que no se atreven y solo se ponen colores claros, se planchan el pelo, pero eso sería traicionarme a mí misma", completó.

Ese es el mensaje que quiere dar: "Hay que quererse y disfrutar lo que uno tiene, hasta físicamente. Todos somos hermosos".

PREMIOS JUVENTUD Y DESPIERTA AMÉRICA

Pocos de sus logros han creado tanta conmoción en la familia de Calderón como la noticia de que sería conductora de Premios Juventud, rol que compartirá en el escenario con Sebastián Yatra, Ana Patricia Gámez, Borja Voces y Francisca Lachapel.

"Hasta mi tíabuela no puede creer que me entrevistaron en 'Despierta América'", reconoció al hablar del programa de las mañanas de Univision.

Para Calderón, el que su familia la vea "en los canales que ellos ven desde toda la vida y que les hablan a ellos, es parte de ese legado" que quiere dejar, pues sus esfuerzos "también son por ellos”.

Al hablar de sus compañeros en Premios Juventud, considera importante que estarán "representando al mundo hispano tal y como es", ya que Gámez es mexicana, Yatra es colombiano, Voces es español y Lachapel es su compatriota.

"Además, detrás de las cámaras está Amara La Negra", mencionó como algo que la tiene aun más emocionada, pues es otra afrolatina, descendiente de dominicanos, que lleva su color de piel hasta en su nombre y usa su cabello suelto como parte de su iconografía.

Se ríe al pensar que podrían hacer una competencia del tamaño del afro, pues tiene la certeza de que las dos van a divertirse con sus peinados: "yo sé que voy a estar con mi 'pajón' suelto. Así como me gusta".

"También me voy a cambiar varias veces. Ya me estoy preparando con mi estilista", cerró.