El excanciller y senador uruguayo Ernesto Talvi anuncia su retiro definitivo de la política

Montevideo, 26 jul (EFE).- El excanciller y actual senador uruguayo Ernesto Talvi anunció este domingo su retiro definitivo de la política, algo que calificó como "una decisión de vida", aunque afirmó que se mantendrá al servicio de su sector, Ciudadanos, dentro del Partido Colorado (PC, centroderecha).

"Después de tomarme algunos días para reflexionar con serenidad con el apoyo de mi familia, he decidido dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme en el futuro para ningún cargo electivo", anunció el excanciller mediante una carta.

El economista Ernesto Talvi fue candidato en las elecciones presidenciales de octubre de 2019 y, tras caer en primera vuelta, fue designado canciller por el mandatario, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha), cargo al que renunció el pasado 1 de julio.