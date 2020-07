Viñales dice que ha hecho "un gran trabajo"

Madrid, 25 jul (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) consiguió la segunda plaza para el Gran Premio de Andalucía de MotoGP tras ver invalidada una vuelta rápida por exceder los límites del circuito y aún así dijo estar contento y haber hecho "un gran trabajo este fin de semana al mejorar bastante respecto al pasado, que es lo importante".

"Me siento competitivo. Creo que para mañana, la misma mentalidad que en la carrera pasada, tirar desde la vuelta uno al máximo, intentar romper el grupo al inicio y luego seguir tirando. Faltará ver cómo aguantan los neumáticos y somos cuatro o cinco pilotos los que estamos un paso por delante por lo que el objetivo es intentar ganar la carrera y, si no se puede, acabar en el podio", explica Maverick Viñales.

"Este fin de semana he trabajado mucho con el duro y creo que lo llevaremos delante. Detrás no lo sé, es complicado", reconoce el piloto de Yamaha quien explica que "en la primera vuelta con el segundo neumático me encontré una bandera amarilla y ahí perdí una opción y luego me fui largo en la curva siete y me cancelaron la vuelta, pero era muy buena y también me sentí muy confiado en el cuarto libre".

"Creo que hemos tomado mejores decisiones sobre los neumáticos que el pasado fin de semana y me siento confiado, sé que tenemos buen ritmo", afirma confiado.

En cuanto a la ausencia de Marc Márquez, el piloto de Yamaha comentó que intentará "ser inteligente y entender la situación pues va a hacer mucho calor y después de Moto2 nunca se sabe".

"El pasado fin de semana tuvimos problemas con el neumático delantero, pero la estrategia será la misma, intentando tirar desde el principio y ya hemos visto en el cuarto libre el gran ritmo que tiene Fabio, que parte como favorito, pero trataremos de ir más rápido que él", asegura Viñales.

"El campeonato es muy largo a pesar de que tenga menos carreras y puede ocurrir de todo pues ya tengo la experiencia de otros años y cada experiencia es única y tengo que disfrutarla, pero hay que ir lo más rápido posible y sacar el mayor número de puntos que pueda y por ahora es demasiado pronto para pensar en el campeonato", reconoce Maverick Viñales.

"Marc ha sido muy valiente, porque debe dolerle muchísimo ya que hace pocos días de la operación, pero ya sabemos que este campeonato es muy breve y todos los puntos importan. Si lo ha intentado es porque le han dado el OK médico seguro, que él también ha considerado que era seguro", recalca Viñales sobre Márquez.

Y Viñales, sobre su rivalidad con Quartararo destaca que "lo más importante es que, cuando vamos rápido, nos observamos y tratamos de ir en cabeza. Eso es lo importante".

"En el equipo siempre es importante ser la primera Yamaha, pero nos empujamos mucho mutuamente, el año pasado y este año. Eso está bien, porque es en aras de mejorar la Yamaha", continúa al respecto el piloto de Yamaha.

"Por la experiencia que tengo en Yamaha, es difícil que digan que tenemos una moto uno y una moto dos. Tratan de trabajar siempre para los dos pilotos, pero uno siempre quiere ser el primer piloto de fábrica y me gusta luchar", explica Viñales.