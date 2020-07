Venecia recordará sus calles vacías por el virus en la víspera de la Mostra

Roma, 25 jul (EFE).- Los canales de Venecia inusualmente vacíos sorprendieron al mundo durante el confinamiento por la pandemia, unas imágenes recogidas ahora en un documental que se estrenará en la preapertura de la Mostra, según anunciaron hoy sus organizadores.

El Festival de Cine, que mantiene su celebración entre el 2 y el 12 de septiembre, ha elegido la película "Molecole" (Moléculas) de Andrea Segre para su preapertura, en la noche de la víspera.

El documental fue rodado a lo largo de los más de dos meses de confinamiento en Italia, iniciado el 9 de marzo, y muestra la vida "congelada" de una ciudad, Venecia, siempre abarrotada por los turistas y que durante la pandemia se mostró raramente vacía.

Segre, veneciano de nacimiento, exhibe el modo en que el coronavirus "devolvió" a su ciudad "a su naturaleza y su historia" y durante la grabación recorre también sus recuerdos familiares.

"Para hacer un filme hay que pensarlo, escribirlo, organizarlo y rodarlo. En 'Molecole' no hice nada de eso, ni siquiera me percate de que lo estaba grabando", explica el realizador, que el año pasado ya presentó otro documental sobre la crisis en el área industrial de Venecia, "Il pianeta in mare" (El planeta en el mar).

Su nueva obra, asegura, es "desbordante" como el agua que baña y a menudo amenaza a la ciudad de los dogos y consideró su elección como preapertura como "un gran honor" y el "mejor modo" de honrar a la ciudad que "propició su nacimiento".

Un día después, en la apertura oficial de la Mostra de Cine, se proyectará fuera de concurso la película "Lacci", adaptación de la homónima novela súperventas. Será la primera vez en once años que el certamen, uno de los más prestigiosos del mundo, arranca con una cinta italiana.

Venecia ha mantenido su celebración a pesar de la pandemia y ha prometiendo medidas de seguridad para evitar eventuales focos porque aspira a servir de revulsivo para el cine mundial y autóctono.

El próximo martes presentará las películas que competirán en sus distintas secciones oficiales y sus eventos paralelos, aunque su director Alberto Barbera ya avanzó que habría menos obras y estrellas por las restricciones a los viajes en vigor en Italia.

Por el momento ya han sonado dos películas latinoamericanas en dos secciones autónomas pero paralelas de la Mostra.

Son "50 o dos ballenas que se encuentran en la playa", con la que el mexicano Jorge Cuchí competirá en la Semana Internacional de la Crítica, y en las "Jornadas de los Autores" se verá "Tengo miedo, Torero", la adaptación de la novela de Pedro Lemebel rodada por Rodrigo Sepúlveda y protagonizada por Alfredo Castro y Leonardo Ortizgris.

También se sabe ya a quién irá el "León de Oro" honorífico: a la cineasta hongkonesa Ann Hui y a la actriz británica Tilda Swinton, y el jurado internacional estará presidido por Cate Blanchett.