Médicos cubanos llegan a Islas Vírgenes y Monserrat en ayuda contra COVID-19

Imagen de archivo de médicos cubanos ondean banderas cubanas e italianas tras su llegada desde Europa este lunes, a La Habana (Cuba). EFE/ Yamil Lage /Archivo CUBA PANDEMIC CORONAVIRUS COVID-19:Havana (Cuba), 08/06/2020.- Cuban doctors wave Cuban and Italian flags after their arrival from Europe at the Jose Marti International Airport, in Havana, Cuba, 08 June 2020. The first Cuban medical brigade of the 'Henry Reeve' contingent arrived at Jose Marti International Airport after two months of mission in Italy. Cuban doctors arrived in the European country on 22 March to help to contain the COVID -19 pandemic in the Lombardy region. (Italia, La Habana) EFE/EPA/Yamil Lage / POOL