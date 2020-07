Marc Márquez supera el examen médico y disputará el Gran Premio de Andalucía

Alberto Puig confirma que Márquez se probará sólo el sábado

Madrid, 23 jul (EFE).- El director deportivo del equipo Honda Racing Corporation (HRC), el español Alberto Puig, ha confirmado que Marc Márquez no se probará hasta los entrenamientos del sábado y dependerá de cómo se encuentre en ese momento que dispute o no el G.P. de Andalucía en el circuito Ángel Nieto de Jerez.

"Depende de lo que compruebe el sábado y si entendemos que es capaz de completar la distancia de carrera o no, pero si es arriesgado, Marc también ha entendido que nuestra idea será cancelar la carrera", explica Puig, quien destaca que "desde el pasado domingo hasta ahora las cosas han ido tan rápido que estamos sorprendidos".

"La situación con el nervio, como informó el doctor, estaba bien, aunque la posición de Honda era cancelar la carrera e intentarlo en Brno, pero después de que lo vimos, del deseo de Marc, después de lo que el doctor ha dicho hoy, que le ha declarado apto, hemos llegado a una situación en la que él lo intentará el sábado, y después de cómo se sienta decidirá si corre o no", incide el máximo responsable del equipo Repsol Honda.

"Nadie esperaba verle aquí y cuando sucedió el accidente estábamos muy preocupados y se tuvo que ir a Barcelona para operarse, pero hablando francamente la operación ha ido espectacularmente bien, no lo esperábamos; sabemos que el doctor es bueno, pero hizo un trabajo fantástico", reconoce Puig.

"Después de la operación el piloto empezó a sentirse muy bien y recuerdo que contactó con nosotros y nos dijo 'no estoy tan mal, me encuentro bastante bien, no tengo demasiado dolor, puedo mover el brazo'", recuerda Alberto Puig.

"Si fuese un circuito nuevo sería más difícil, pero han estado rodando aquí durante cuatro días, así que tenemos la puesta a punto de la moto, él sabe exactamente cómo pilotar la moto en este trazado, así que no tiene sentido intentarlo el viernes para meter más estrés a la lesión", explica Puig.

"Probará el sábado y después de eso veremos, pero era muy importante para Honda y para el equipo Repsol respetar los deseos del piloto, así que tenemos este compromiso y después si va bien veremos qué pasa", incide el responsable de la escuadra Repsol Honda.

Alberto Puig también tuvo palabras para la recuperación del británico Cal Crutchlow, operado de una fractura de escafoides y el español señaló que "por supuesto que es muy importante, son ahora mismo nuestros dos pilotos más rápidos y experimentados, aunque desgraciadamente los dos están lesionados".

"Quiero dejar claro que Honda nunca presiona a un piloto para que corra, siempre respetamos su condición y su opinión, por eso les dejamos probar, aunque por supuesto que los resultados de Cal y Marc son muy importantes para nosotros", reconoce Puig.

"Cuando un piloto está al ciento por ciento es cierto que puedes presionarle, pero cuando no lo está, como ahora, tienes que dar un paso hacia atrás y ver de qué es capaz", afirma Puig.