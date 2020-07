Gutiérrez Alea, Antonioni y Fritz Lang, clásicos que brillarán en la Mostra

Roma, 22 jul (EFE).- El Festival de Venecia proyectará desde el 2 de septiembre trece clásicos restaurados, entre los que se encuentran "La última cena" (1976) del realizador cubano Tomás Gutiérrez Alea y otras películas de Michelangelo Antonioni o Fritz Lang.

Estas restauraciones serán estrenadas de antemano en el Festival de cine "Ritrovato" de Bolonia, dedicado a cintas raras o de difícil hallazgo, entre el 25 y el 31 de agosto.

La colaboración entre ambos certámenes es una "señal concreta de solidaridad y una posibilidad de superar las dificultades de estos momentos" de pandemia, explica hoy la Mostra en un comunicado.

Posteriormente estas obras serán replicadas en la sección "Venecia Clásicos 2020" de la Mostra, que premia cada año las mejores restauraciones.

Una de las películas que se proyectará será "La última cena" de Gutiérrez Alea "Titón", retratista de la Cuba postrevolucionaria.

También se podrá disfrutar de la "Cronaca di un amore" (1950), el primer largometraje de Antonioni, protagonizado por una joven Lucia Bosè, o la exitosa "Sedotta e abbandonata" (1964) de Pietro Germi.

Otros títulos que se mostrarán renovados son "You only live once" (1937) de Fritz Lang y "Godfellas" (1990) de Martin Scorsese.

Se pasarán además "Claudine" (1974) del estadounidense John Berry, "Den muso" (1975) del maliense Souleymane Cissè, "Utószezon" (1966) del húngaro Zoltán Fábri, "Fukushu suru wa ware ni ari" (1979) del japonés Shôhei Imamura y "Muhomatsu no issho" (1943) de su compatriota Hiroshi Inagaki.

Los últimos clásicos que podrán verse son "Serpico" (1973) del estadounidense Sidney Lumet, "Le cercel rouge" (1970) del francés Jean-Pierre Melville y "Neokonchennaya pyesa dlya mekhaniceskogo pianino" (1977) del ruso Nikita Mikhalkov.

La 77ª edición del Festival de cine de Venecia tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre y se desarrollará entre medidas de seguridad para evitar eventuales focos de coronavirus.