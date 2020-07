Cuba celebra su primer día sin contagios de COVID-19 pero no baja la guardia

La Habana, 20 jul (EFE).- Por primera vez desde que en marzo detectó la presencia de la enfermedad en su territorio, Cuba no registró en las últimas 24 horas ningún contagio de coronavirus Sars-CoV-2, aunque las autoridades sanitarias del país no dan la batalla por concluida y piden a la población que no baje la guardia.