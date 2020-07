Nairo Quintana: "Estamos muy contentos de regresar a Europa"

Contenido relacionado

Egan Bernal: "Es un año diferente, completamente distinto"

Madrid, 20 jul (EFE).- El colombiano Egan Bernal, vigente campeón del Tour de Francia, consideró que este es un año 'diferente' como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus y mostró su deseo de ir paso a paso sin esconder su voluntad de revalidar el título en la ronda gala.

"Me entreno para eso pero es un año diferente, completamente distinto. No hemos competido y por el momento lo que quiero es ir a Andorra y ver en qué nivel estoy. Luego disfrutar las carreras que habrá antes del Tour. Ahí miraremos en qué nivel estoy yo, en qué nivel estar mis compañeros. Creo que de ahí partirá todo", dijo.

"Lo mejor es ir paso a paso, no adelantarse mucho a lo que pueda pasar y simplemente estar aquí y ahora. En este momento es ir a la concentración, ver en qué nivel estoy. Hace bastante tiempo que no compito, nadie lo hace. Es una temporada diferente pero hay que tener los pies en la tierra. Estamos pasando por un momento muy complicado y hay que tratar de hacer las cosas bien para que todo salga bien", añadió.

Bernal, que aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto a otros deportistas colombianos antes de reunirse con su equipo en Andorra, afirma que todo lo sucedido le ha pillado por sorpresa.

"Yo creo que nadie se esperaba que llegase una pandemia y afectase a todo el mundo, no solamente a los ciclistas sino al mundo en general. Hay bastantes sectores que se han visto afectados. Nadie esperaba algo parecido pero hay que afrontarlo con madurez, tratar de hacer las cosas bien, tratar de aportar nuestro granito de arena para que entre todos podamos salir adelante", comentó.

"Hay que tratar de sacar lo mejor de estos momentos. Ahora voy a estar con mi equipo en Andorra, vamos a tratar de disfrutar esto porque hace bastante que no tenemos una concentración y que no tenemos contacto con otros ciclistas. Con todas las medidas de seguridad vamos a tratar de disfrutar de esta concentración", declaró.

Asimismo, habló acerca de la posibilidad de que lo sucedido provoque cambios en su deporte: "No sé si habrá un antes y un después, no quiero adelantarme a las cosas. Creo que los equipos, la Unión Ciclista Internacional (UCI) y todos están trabajando muy duro para que esto se pueda hacer de la mejor forma. Pero no sabemos cuánto va a durar, si habrá vacuna o no. Dependerá de muchas cosas así que no soy yo quien pueda decir eso".