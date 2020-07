0-0. El Celta se queda en Primera tras jugar con fuego

Rufete: "Mañana empieza una semana importante para definir altas y bajas"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 19 jul (EFE).- El entrenador del Espanyol, Francisco Joaquín Pérez Rufete, afirmó después del empate contra el Celta en el RCDE Stadium que "mañana empieza una semana importante para definir altas y bajas, sobre todo las salidas".

En este sentido, una de las primeras decisiones del también director deportivo es fichar al nuevo entrenador: "Es una de las primeras decisiones para empezar a construir la plantilla". Rufete asumió el cargo de forma temporal tras la destitución de Abelardo Fernández.

Por otra parte, el actual técnico aseveró que el equipo, en su opinión, "no ha bajado los brazos" después del descenso a Segunda división. "Nuestra gente está decepcionada porque lo que ha pasado este año no es para estar orgulloso. No se puede justificar", manifestó Rufete con tono serio.

Cuestionado por el futuro del Espanyol, Rufete aseveró que la planificación de las siguientes campañas pasa por "tener un gran fútbol base para el presente y para tener un futuro económico estable". "El futuro es con muchos jugadores de la casa consolidados", apostilló.