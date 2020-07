1-0. Un gol de Coke en el 98 deja al Getafe fuera de Europa

Contenido relacionado

Bordalás: "El parón nos perjudicó y por eso hemos quedado fuera de Europa"

La Nucía (Alicante), 19 jul (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, admitió este domingo que la interrupción de la Liga por la crisis sanitaria les perjudicó "notablemente" y confesó que "quizás por eso" se han quedado fuera de Europa en la última jornada de una forma "cruel" con un gol en contra en el descuento.

"Creo que hubo equipos a los que nos ha sentado muy mal. Nos ha perjudicado notablemente cuando teníamos una dinámica buenísima. El fútbol es un estado de ánimo", dijo Bordalás en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Levante (1-0).

El técnico alicantino, sin embargo, explicó que deben quedarse con la parte positiva. "Hay que quedarse con el trabajo del equipo, que ha sido fantástico, aunque se nos escapa en la última jornada", añadió el entrenador del Getafe.

"No por el hecho de no estar en Europa hay que restar mérito al equipo. El equipo lo que quería era volver a Europa, estar no es fácil. Un octavo puesto es una muy buena clasificación", afirmó.

"Nos hemos acostumbrados a que el equipo esté en puestos europeos y lo vemos como algo normal, cuando equipos superiores llevan años sin estar en Europa", insistió.

Sobre el partido, Bordalás comentó que el Getafe jugó para ganar y fue más ambicioso y superior, aunque le fútbol esta vez ha sido injusto con ellos.

Bordalás se refirió a la actuación del colegiado De Burgos Bengoetxea, quien con la asistencia del VAR anuló tres goles al Getafe y aseguró que en el gol anulado a Ángel "el portero tiene la mano encima pero se le había escapado y es gol legal".

"Hemos recibido un gol de forma cruel en el descuento", añadió Bordalás, quien adelantó que ahora deben descansar porque el equipo lo necesita "a nivel mental" después de haber tenido un final de temporada "con un estrés terrible para todos".