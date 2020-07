Márquez sufre una fractura del tercio medio del húmero del brazo derecho

Contenido relacionado

Alex sobre Marc Márquez: "el espectáculo que ha dado es impagable"

Madrid, 19 jul (EFE).- El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), ha señalado sobre el accidente de su hermano Marc: "Si yo fuera un aficionado que lo ve desde casa, el espectáculo que ha dado hoy es impagable".

"Justo ha entrado por delante de mí y ha desaparecido en 3 o 4 vueltas, cuando vas detrás de él, parece que no va rápido, pero es el que hace más metros y el que sabe dónde empujar más el neumático y dónde no. Ha hecho ese primer error que le ha costado la carrera, pero después... Si yo fuera un fan que lo ve desde casa, el espectáculo que ha dado hoy es impagable", recalca Alex Márquez.

"Ha demostrado y ha sacado ese músculo que tiene él pues creo que ha sido el único que ha hecho el mismo ritmo que tenía en entrenamientos, y ha sido el único capaz de ser rápido en cualquier condición. Cuando me ha adelantado he pensado 'este ahora va a cerrar los ojos y va a enroscar el mango. Y así ha sido. Lo ha hecho hasta el final", explicó Alex Márquez lamentando la caída de su hermano y compañero en el equipo Repsol Honda.

En cuanto a su rendimiento en la primera carrera que disputa de MotoGP, Alex Márquez comentó que "al final, la valoración es positiva y después de cuatro meses parado, sabía que sería un fin de semana difícil, y más sin poder hacer ningún test como sí hicieron KTM o Aprilia".

"Después de tanto tiempo parado eso es una gran ventaja, pero está claro que del miércoles a hoy, cada día hemos dado pasos adelante", agregó el piloto de Repsol.

"El balance general creo que es muy positivo y soy el primero que quiere estar más adelante y más cerca de la cabeza, pero hay que empezar la casa por algún lado y los cimientos es el mejor sitio para empezar a construir y para tener claro dónde tenemos que mejorar", comenta coherente el pequeño de los Márquez.

Al referirse a una posible ausencia de Marc Márquez en la siguiente carrera Alex contestó que para él "no cambia absolutamente nada. El trabajo será el mismo, hay que intentar ser constante y mejorar fijándome en mí, que es lo que estamos intentando hacer en estas carreras sin mirar posición, sino mejorar el ritmo".

"Tener al lado a Marc hace que puedas compararte mejor con él, ver dónde hay más diferencias y dónde puedes mejorar más y en ese aspecto va a cambiar un poco, pero tenemos toda la información de este fin de semana y junto a los demás pilotos de Honda, si Cal está recuperado ya y con Nakagami, vamos a intentar comparar y hacer estos pequeños pasos que quedan para ser más competitivo", continuó.

Alex pudo ver al cabo del rato a su hermano y explicó que "al principio no dejaban entrar, pero estaba en su camión vivienda y me ha dicho mi padre que podíamos pasar, así que he estado un rato con él. Anímicamente está tocado, porque él sabe que en un campeonato tan corto como este es muy importante no fallar y más si te haces daño, pero al final cada fin de semana todos vamos al límite y cualquiera se puede hacer daño".

"Ojalá que no, soy el primero que quiere que nadie se haga daño, pero es un Mundial y aquí las cosas cambian muy rápido. Ojalá pueda estar lo más pronto posible con nosotros y que sigamos aprendiendo de sus secretos", explicó Alex Márquez.