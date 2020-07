Kate del Castillo anuncia una tercera temporada de "La reina del sur"

Miami, 16 jul (EFE).- La artista mexicana Kate del Castillo reveló que prepara con la cadena Telemundo y el escritor español Arturo Pérez Reverte una tercera temporada de "La reina del sur", mientras sigue con sus responsabilidades con su productora, su marca de tequila y su misión como activista política y de los animales.

"Después de la segunda temporada que fue tan increíble quedamos todos, el público, Telemundo y yo, con ganas de más Teresa Mendoza y de 'La reina del sur'. Por eso decidimos hacer una tercera temporada que va a ser el mayor desafío de los que estamos involucrados en este proyecto", dijo del Castillo en una entrevista con Efe.

"Estamos estudiando ahora cómo lo vamos a hacer, porque las cosas han cambiado mucho, para ella (el personaje) y para nosotros, lo que sí sabemos es que va a superar la segunda temporada, que ya la vieron. Esta tercera no se va a quedar a menos", aseguró la actriz con el entusiasmo que le suele poner a sus proyectos y a sus causas.

"También les puedo contar que Pérez Reverte está haciendo el esquema de la acción, como siempre y como debe ser. Él y yo hablamos mucho de lo que queremos para Teresa", agregó.

Precisamente la segunda temporada dejó a esta mujer, el personaje principal de la serie que comenzó el fenómeno de las llamadas narconovelas, en una playa paradisíaca. Descansaba en una hamaca cuando se oyó la voz de su hija Sofía alertándola de que alguien venía.

"Yo no sé quiénes son. Si son amigos, enemigos, si son los rusos. Los americanos. No sabemos nada aún", reconoció Del Castillo, quien reveló que las discusiones hasta ahora han estado centradas en decidir si se va a tocar el tema de la pandemia del coronavirus.

"No sabemos. Por un lado quisiéramos ignorarla, porque lo bonito de la serie es que es atemporal, la puedes ver en cualquier momento y es creíble. Pero por otro lado, esta situación nos va a cambiar a todos y quizá no tenga sentido no hacer que se enfrente a esta situación. Quizá la podamos mandar a China a investigar lo que pasó", expresó la artista entre risas.

UN PROYECTO EN PAÑALES

Sus declaraciones dejan claro que esta tercera temporada de la vida del legendario personaje de Mendoza aún está en pañales.

Sin embargo, Telemundo ya anunció también parte del elenco con nombres como Isabella Sierra (Sofía Dante, la hija de Teresa) y Humberto Zurita (el narcotraficante y quizá presidente de México Epifanio Vargas) en los papeles más importantes.

También se confirmó que regresarán en sus roles anteriores Kika Edgar (Genoveva Alcalá), Lincoln Palomeque (Faustino Sánchez Godoy), Emmanuel Orenday (Danilo Márquez) y Dmitry Anisimov (Anton).

Como sucedió en la segunda temporada, se trata de una coproducción entre Telemundo Global Studios y Netflix.

Telemundo mantendrá los derechos exclusivos en Estados Unidos y Puerto Rico, mientras que Netflix los poseerá en el resto del mundo.

HORMIGUITA DEL CASTILLO

Además de este anuncio, Del Castillo también tuvo tiempo para hablar del confinamiento para evitar los contagios del coronavirus.

Es más, lo calificó como "una vacación" en su propia casa, de la que solo el trabajo logró sacarla a pesar del miedo por el avance del virus en EE.UU., país en el que vive.

Le puso nerviosa, contó, el tener que viajar a Miami desde la ciudad de Los Ángeles, donde está su residencia desde hace casi una década, para cumplir con compromisos con Telemundo y organizar la producción de "Armas de mujer", la primera serie original para Peacock, el nuevo servicio de "streaming" de la cadena NBCUniversal.

"Tenía más de 100 días encerrada y fue difícil, pero todo fue realizado con el mayor de los cuidados", afirmó.

Pero también, aclaró, cuando dice que tuvo vacaciones mientras estuvo confinada, no significa que no trabajó. Del Castillo sacó una línea de tequila añejo de su marca que bautizó con una de sus palabras favoritas, "Honor".

Además, ha participado en varias iniciativas en internet para recaudar fondos para víctimas del coronavirus en México y en Estados Unidos, además de abogar a favor de los animales, una de las causas más cercanas a su corazón.

Del Castillo reconoció, además, que le cuesta quedarse quieta. "Soy como una hormiguita, en especial con las cosas que me apasionan o me preocupan", indicó.

Ahora tiene en la mira las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, algo que le "preocupa muchísimo": "Son las elecciones más importantes para nosotros los inmigrantes y para la humanidad, se podría decir", consideró.

"Yo no le voy a decir a nadie por quién votar. Obviamente yo soy anti-Trump y no lo quiero ver reelegido, pero la gente tiene que votar", subrayó sobre el actual jefe de Estado, que competirá en los comicios del próximo noviembre.

Alicia Civita