El chileno Vegas presume el respaldo del "Chupete" Suazo a su llegada a Monterrey

Monterrey (México), 14 jul (EFE).- El chileno Sebastián Vegas, defensa del Monterrey del fútbol mexicano, presumió este martes el respaldo que le ofreció el ídolo andino Humberto Suazo, ahora que el zaguero llegó como refuerzo de Rayados para el Apertura 2020.

"Chupete es un tremendo delantero, me habló del club y se puso a disposición para lo que necesitara, me ha dado su respaldo y sin duda que una persona tan importante para la institución me brinde su apoyo me hace querer responderle de la mejor manera", aceptó Vegas.

El chileno Humberto el "Chupete" Suazo es el máximo goleador, 121 goles, en la historia de Rayados de Monterrey, equipo en el que jugó entre 2007 y 2014, en ese periodo fue dos veces campeón de Liga y tricampeón de la Liga de Campeones y Subcampeones de la Concacaf.

De ahí el entusiasmo que mostró Sebastián Vegas en sus primeras palabras como jugador de Rayados, equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed.

"Chupete ama la ciudad, es el máximo ídolo del club y es un gran orgullo que me haya brindado su apoyo para estar aquí", resaltó el defensa chileno.

Vegas, 23 años, debutó como profesional en el Audax de Chile en 2013 donde estuvo hasta 2016, de ahí pasó al Morelia mexicano, franquicia que recién acaba de desaparecer para dar paso al Mazatlán FC, club ahora dueño de la carta de Vegas que cedió un año al andino a Rayados.

"Estoy súper contento de estás acá, llego con mucha ilusión y ganas de seguir creciendo como jugador, como profesional y entregar lo mejor de mí a la institución que confió en mí, a mis compañeros y a la gente que se ve que es una linda hinchada", reconoció.

Según el defensor chileno, quien era habitual en el once inicial de Monarcas Morelia, subrayó que jugar en Monterrey era un sueño desde los primeros enfrentamientos que tuvo ante ellos en la Liga mexicana.

"Es una gran responsabilidad llegar a Monterrey, portar esta camiseta y por eso hay que defenderla de la mejor manera, era uno de mis sueños desde que llegué a México, poder estar acá y a la hinchada le digo que me voy a entregar a la camiseta del equipo desde ya", concluyó.