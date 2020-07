Los hermanos Márquez agradecidos a todos y emocionados por empezar

Rins y Mir, listos para afrontar con fuerzas y ganas el inicio del año

Madrid, 14 jul (EFE).- Los españoles Alex Rins y Joan Mir se muestran muy confiados y preparados para afrontar el inicio de la temporada este fin de semana en el Gran Premio de España con sus Suzuki GSX RR.

"Me siento bien, más preparado que nunca pues he entrenado durante todo el encierro y me siento listo para comenzar, estoy realmente entusiasmado y ansioso", afirmó Alex Rins, quien recalcó que "el diseño de Jerez es espectacular, con muchas curvas rápidas", y siempre se sients bien montando ahí.

"Ha pasado mucho tiempo sin montar en la moto de MotoGP, aunque he entrenado con una Suzuki GSX-R 1000, así que veremos cómo va al principio", incidió el piloto de Suzuki en la nota de prensa de su equipo.

En su caso, Joan Mir aseguró que físicamente se siente "realmente bien" y este tiempo extra le ha permitido entrenar más y participar en una de sus "pasiones", el motocross.

"He podido entrenar más de lo habitual y aumentar mi nivel, lo que ha mejorado mi estado físico porque el motocross es muy duro para el cuerpo y también he estado pasando tiempo en el gimnasio y desarrollando mi fuerza", explicó el joven Mir.

"Con los años he mejorado mi rendimiento en Jerez, una pista que en la que disfruto mucho, así que espero obtener un buen resultado y en los test del miércoles confirmaremos la configuración de la moto y será importante para encontrar el ritmo, ya que el objetivo es ser competitivos desde el viernes", aseguró el campeón del mundo de Moto3 en 2017.