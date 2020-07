Costa Rica pide cumplir protocolos para minimizar el riesgo de transmisión

San José, 13 jul (EFE).- Las autoridades de Costa Rica, que sumaron este lunes 440 casos positivos y un nuevo fallecido por COVID-19, pidieron a la población cumplir los protocolos sanitarios para minimizar el nivel de riesgo de transmisión en lugares de trabajo y comunidades.

El ministro de Salud, Daniel Salas, afirmó en conferencia de prensa que el país alcanzó este lunes 8.036 casos positivos de COVID-19 acumulados, así como 31 fallecidos con edades entre los 26 a 92 años.

El último deceso fue un hombre de 43 años, costarricense, quien estaba internado en cuidados intensivos desde el pasado 8 de julio. El fallecido padecía como factores de riesgo asma bronquial y obesidad.

"Cumplir protocolos minimiza la transmisión del virus. Es responsabilidad de cada administrador y dueños de empresas cumplir y minimizar el riesgo. No podemos decir que no hay pandemia y que no son necesarios los protocolos, hay gente que dice que esto no existe, que quiere desestabilizar, pero existe y es algo nuevo", expresó Salas.

Este lunes un grupo de manifestantes se ubicó en las afueras de Casa Presidencial con pancartas que niegan la existencia de la pandemia y que además critican las restricciones a las actividades económicas ordenadas por el Gobierno para esta semana.

El ministro Salas indicó que la documentación arroja que los sectores y lugares más afectados son la industria de la construcción, en espacios de trabajo, cuarterías (edificios de habitaciones con hacinamiento), así como localidades con más densidad poblacional como Desamparados, Alajuelita y Pavas, ubicados en San José.

Además, los datos oficiales indican que desde el 6 de marzo, cuando el Gobierno reveló el primer caso, hay 2.304 personas recuperadas.

Este lunes se reportan 161 pacientes hospitalizados simultáneamente, de los cuales 30 se ubican en unidades de cuidados intensivos.

"Lo que tenemos que hacer como sociedad es trabajar en doblar la curva, comportarse y creer que la pandemia existe y que estamos en medio de ella, porque de lo contrario se nos satura la capacidad hospitalaria y ahí es cuando se disparan los fallecimientos", destacó el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya.

Tras un tamizaje en la zona de Alajuelita las autoridades comprobaron que la mayor cantidad de contagiados positivos son personas entre 20 y 39 años. De las 1.348 pruebas tomadas un 3 % (40 personas) dio resultado positivo por COVID-19.

El sábado pasado comenzó a regir en Costa Rica por un plazo de nueve días una serie de medidas restrictivas a la movilidad y el comercio en el área metropolitana con el objetivo de reducir la velocidad de los contagios y recuperar el rastro del virus.

Estas acciones permiten la circulación de vehículos un día entre semana y uno del fin de semana de acuerdo con su número de placa y únicamente para ir a comprar alimentos, medicinas, acudir a centros médicos y de trabajo en algunas actividades que se mantienen habilitadas.

Las restricciones aplican en el centro del país, donde se ubican las cuatro provincias con la mayoría de la población del país: San José, Heredia, Alajuela y Cartago, así como en algunos cantones de otras provincias que han sido declarados en alerta naranja.