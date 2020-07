La muerte de un carcelero eleva a 21 los decesos por COVID-19 en Paraguay

Asunción, 11 jul (EFE).- La muerte de un guardia penitenciario elevó este sábado a 21 la cifra de decesos por COVID-19 en Paraguay, donde el acumulado de contagios ascendió a 2.820 con 84 nuevos casos en 24 horas.

El Ministerio de Justicia informó en las redes sociales que el agente, de 57 años y que contaba con 20 años de servicio, murió en el Hospital Respiratorio Integrado del departamento de Alto Paraná, en la frontera con Brasil.

El guardia era uno de los cientos de casos registrados tras el brote masivo detectado hace tres semanas en la cárcel de Ciudad del Este, capital de Alto Paraná, donde al inicio de la cuarentena de marzo se contuvo la expansión del coronavirus a través de una red de albergues.

En esos recintos son confinados bajo supervisión sanitaria y militar los ciudadanos que retornan de Brasil ante la pérdida del empleo y la disparada de casos en el vecino país, epicentro mundial de la pandemia.

Ciudad del Este, segunda urbe y distante a 370 kilómetros de Asunción, es el foco de la transmisión comunitaria que crece de forma sostenida en sintonía con la vuelta a las actividades de la mayoría de los sectores económicos.

Otras regiones donde los casos sin nexo generan preocupación son la capital del país y el departamento Central (Gran Asunción) debido al incumplimiento de protocolos sanitarios y de la recomendación de mantener el aislamiento social, según las autoridades.

Al respecto, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, manifestó este viernes que "cuando uno hace el interrogatorio detallado de cómo se dieron las circunstancias, no solo se dieron en eventos sociales que no deberían haber ocurrido sino que no se han tomado las medidas adecuadas".

El funcionario insistió a la población en mantener el distanciamiento social y las medidas de higiene, como el uso de la mascarilla y el lavado frecuente de manos.

Cada vez aumentan los reportes de contagios en instituciones públicas y este sábado el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, activó el protocolo sanitario tras la detección de un caso asintomático en un legislador.

"Gracias a todos los que me enviaron mensajes de apoyo! Hoy tenía prevista una cirugía y por protocolo, sin síntomas, me practiqué el test de COVID-19: dio positivo", afirmó en su cuenta de Twitter el diputado Sebastián García, del opositor Partido Patria Querida.

Paraguay se encuentra en la Fase 3 de la denominada cuarentena inteligente de activación progresiva de actividades productivas con la vuelta de la mayoría de la fuerza productiva y que se prolongará hasta el 19 de julio.

Y en Fase 4 se espera el retorno de eventos de concurrencia masiva, el turismo y la reactivación plena de la gastronomía y la hotelería, sector que ya se activó parcialmente antes para albergar a los que pueden pagarse una cuarentena tras retornar al país.