Juan Fernando Calle, otra estrella colombiana ilumina el Caja Rural-RGA

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- Juan Fernando Calle (Salgar, Antioquia, 20 años), es junto a Jhojan García la perla colombiana del Caja Rural-Seguros RGA, un joven de la inagotable cantera de su país que debuta este año como profesional en la escuadra navarra. Su primer objetivo, brillar en el Tour del Porvenir, y a largo plazo destacar en el World Tour.

"Espero llegar en muy buena forma al Tour del Porvenir (14 al 19 de agosto), quiero estar con los mejores corredores de la general y luchar por estar arriba. Estoy trabajando bien para lograrlo, pero si no puedo, soy buen compañero y puedo ayudar a cualquiera en lo que necesite", comenta a EFE desde su país.

El ciclista antioqueño, buen escalador y con buena punta de velocidad, se ha formado dos años en el equipo sub'23 del Caja Rural. El 2019 fue clave para sacar el billete al profesionalismo, con 6 triunfos, entre ellos la Subida a Gorla, Aretxabaleta, Llodio y la general de Euskal Bailarak. Con la selección colombiana sub'23 participó en el Giro de Italia de la categoría y en el Mundial disputado de Yorkshire.

En Gorla la victoria "fue muy especial", pues en el palmarés de esa prueba figuran apellidos ilustres, como Contador, Sastre, "Purito" Rodríguez, Landa, Jesús Herrada, Fraile...

"Cuando era juvenil escuchaba todos los que habían vencido allí y ganarla era un objetivo. Por eso conseguirlo el año pasado fue una gran alegría".

En dos años en el equipo filial del Caja Rural ha aprendido a vivir en Europa, con costumbres diferentes, como los horarios para las comidas, los entrenos y demás. "Me enseñaron muchas cosas bonitas, como saber saborear la victoria y la derrota, también conté con buenos compañeros y fue algo muy bueno para mi".

2020: LLEGA LA HORA DE LA VERDAD

Ya en el equipo profesional navarro, Juan Fernando Calle llega con la idea de seguir aprendiendo, pero "obviamente marcándome un objetivo muy grande que para mí es hacer un gran Tour del Porvenir y y desempeñar un buen papel con el equipo".

El ciclista de Salgar se define como un ciclista "con buenas condiciones como escalador, aunque también trabajo por ganar una buena punta de velocidad, que sería algo bueno para mí".

"No la verdad no me comparo con nadie, trabajo día a día para ser un Juan Fernando Calle que pueda marcar un poco en el ciclismo", asegura, aunque hay un ciclista que admira. "Chris Froome en un gran corredor que trabaja de manera brutal para ganar el Tour de Francia. Afortunadamente me tocó verlo por la TV y quizás pueda correr con él este año o el siguiente".

EN NAVALCARNERO (MADRID) MOMENTOS INOLVIDABLES

Los inicios de Calle están relacionados con su pueblo, donde comenzó a andar en bicicleta solo por diversión, hasta que un día lo inscribieron para una carrera y se descubrió un tesoro. Tenía 11 años.

No obstante, sus recuerdos brillan al acordarse de su etapa de juvenil de segundo año, cuando estuvo en un equipo madrileño de Navalcarnero, el Plataforma Central Iberum que llevaba Domingo Bañeros.

"En Navalcarnero he pasado lo mejores momentos de mi vida como ciclista, además fuera de casa, ya que el trato del señor Domingo y la señora Mercedes era maravilloso, que me enseñaron muchas cosas bonitas las cuales nunca olvidaré".

EL SUEÑO DE TODOS, LLEGAR AL WORLD TOUR

"La verdad es que tengo el mismo objetivo de todos, que es llegar al ciclismo de máxima categoría, pero quiero hacerlo con seguridad, trabajando paso a paso para llegar en mi mejor momento

De momento, Juan Fernando Calle ya tuvo la opción de probarse con los profesionales de máximo nivel en algunas pruebas, como Challenge de Mallorca, Vuelta a Murcia y Vuelta al Algarve, una experiencia que le sorprendió al ciclista colombiano.

"Esperaba el momento con expectación porque me habían contado que por el llano el pelotón iba volando y te podías quedar cortado en las rotondas, pero logré llegar con el grupo principal. Al día siguiente entré en la fuga y subí al podio tras ganar la montaña. No me lo esperaba".

Calle sabe que esta temporada puede ser clave para su proyección, pero también que la prisa no es buena consejera. El objetivo del World Tour y de las grandes carreras, aún puede esperar algún año más.

"Aspiro a un equipo World Tour, y espero lograrlo haciendo las cosas bien. La carrera más importante es el Tour, pero también me atrae el Giro de Italia, una prueba bonita y dura".

Carlos de Torres