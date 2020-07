Becky G une su admiración por Jenni Rivera y su amor por su novio en "My Man"

Miami, 10 jul (EFE).- La cantautora estadounidense Becky G lanzó este viernes su nuevo sencillo "My Man", una canción bilingüe en la que expresa su admiración por la fallecida artista Jenni Rivera, el amor por su pareja -el futbolista Sebastian Lletget- y su lado más divertido que convirtió una serie de retos caseros en un videojuego.

"Tenía muchas ganas de sacar una canción en la que pudiera reunir muchas de las cosas que son importantes para mí", dijo Becky G a Efe al explicar su decisión de comenzar la canción con un segmento de la canción "La gran señora" de Rivera e incluir a Lletget en el video del tema que dice representar cómo se siente en estos momentos.

"Nosotros tenemos cinco años juntos, pero nunca habíamos podido pasar tanto tiempo en la casa al mismo tiempo. Yo siempre estoy viajando y cuando llego, muchas veces él se está yendo. Estos meses en casa por la cuarentena nos han unido mucho", dijo la artista de 22 años, quien comparte su hogar con el futbolista estadounidense de padres argentinos.

El video de “My man” fue grabado por ambos en su casa, donde se aislaron para respetar las medidas de confinamiento para evitar el contagio del coronavirus.

Las imágenes enseñan a la pareja compitiendo en varias actividades que incluyen armar un tepee y dar cabezadas a una pelota de fútbol, mientras una pantalla parecida a la que daba los resultados en los primeros años de los juegos de video va marcando los puntos.

"Quise enseñar un lado de nuestra relación que se ve poco, porque desde el principio decidimos proteger nuestra intimidad", explicó la artista, que reveló que fue su idea hacer la canción de amor y grabar el video en torno a su vida de pareja.

Pero además sintió que el tema, en el que canta en inglés y en español, era perfecto para homenajear a Jenni Rivera, pues “su perspectiva de empoderamiento femenino siempre me ha servido de inspiración”.

Parte de la propuesta artística de “My Man” también está enfocada en la forma en la que se produjo el video, dirigido por Pedro Paulo Araujo, de la empresa productora “2 Wolves/SOTA”.

“Aunque sí lo hicimos profesionalmente, el estar en la casa muchas cosas las tuve que preparar yo. He tenido que aprender muchísimo y no tengo más que agradecimiento para con mi equipo que siempre respondió mis preguntas y me asesoró en todo”, manifestó.