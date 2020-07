Alonso: "No puedo estar más feliz, es un día importante para mí"

Contenido relacionado

La rueda de prensa de Fernando Alonso, en cinco frases

Redacción deportes, 8 jul (EFE).- El piloto español Fernando Alonso ofreció este miércoles su primera rueda de prensa después de la confirmación de su regreso a la Fórmula Uno de la mano de Renault.

El asturiano compartió su felicidad por volver a la competición más prestigiosa del automovilismo de la mano de la escudería con la que fue campeón del mundo en 2005 y 2006. Manifestó su plena confianza en el equipo y se mostró convencido de que la nueva normativa reducirá las diferencias, traerá más emoción y le ofrecerá la posibilidad de pelear por el campeonato.

SU ALEGRÍA POR VOLVER

"Estoy extremadamente feliz por volver en 2021 a la Fórmula Uno y por hacerlo con el equipo con el que tengo la mejor experiencia en el campeonato. Conozco la pasión de Renault y cuánto hambre de éxito tiene".

CONFIANZA CIEGA EN EL EQUIPO

"Creo que un mismo equipo ganará en 2020 y en 2021, probablemente. Pero nosotros trataremos de trabajar en el futuro. Esperamos que las nuevas reglas traigan más igualdad, más acción y más nivel a la parrilla. Teniendo eso en mente, hay tiempo para trabajar en este proyecto y para construir el impulso que necesitamos. Construiremos algo juntos, en lo que creemos. Estoy tranquilo porque todo lo que busco lo tengo en Renault".

HALAGOS A SU COMPAÑERO, ESTEBAN OCON

"Sigo a Esteban desde la categoría júnior. Tiene un talento inmenso, nadie lo duda. Tiene un futuro fantástico para la Fórmula Uno. Todavía no hemos hablado mucho, pero en los últimos meses hemos compartido tiempo de manera virtual y alguna partida en los videojuegos. Espero que ambos nos ayudemos a hacer que Renault sea más fuerte".

CON FUERZAS PARA SU REGRESO

"En 2018 decidí tomar aire. Fue una decisión acertada. Este año y medio me ha servido para coger aire y para hacer un 'reset' completo. Al mismo tiempo, ha sido productivo a nivel de resultados, para hacer realidad otros sueños que tenía fuera de la Fórmula Uno. Todo eso me ha servido para coger fuerzas y para tener ganas de volver. Me siento un privilegiado porque tengo la gran suerte de elegir cuándo me voy y cuándo vuelvo".

LA NUEVA NORMATIVA COMO UNA OPORTUNIDAD

"Creo que con la entrada de las nuevas reglas en 2022 tendremos posibilidades. El Mundial estará más igualado entre los equipos. Mi primera intención era ver cómo era la vida fuera de la burbuja de la Fórmula Uno y esperar a 2021. La entrada en vigor de las nuevas reglas se ha pospuesto un año, pero creo que merece la pena estar en la Fórmula Uno ya en 2021 como parte de mi preparación"