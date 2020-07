Empresarios instan a Brasil a proteger la Amazonía para preservar negocios

Sao Paulo, 7 jul (EFE).- Líderes de 38 grandes corporaciones enviaron una carta al vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, en la que piden medidas más contundentes por parte del Gobierno para combatir la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña y preservar así la imagen del país en el extranjero.

La misiva fue remitida la víspera al gabinete oficial de Mourao, quien está al frente del Consejo Nacional de la Amazonía Legal, y será enviada este martes a otras autoridades brasileñas, entre ellas los presidentes del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli; de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre.

Los empresarios, reunidos bajo el paraguas del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS), han manifestado "preocupación" con la imagen de Brasil en el exterior y los riesgos para el país ante la ausencia de políticas ambientales eficaces por parte del Gobierno presidido por Jair Bolsonaro.

Entre las compañías signatarias del documento figuran la cervecera Ambev, la farmacéutica Bayer, los bancos Santander, Itaú y Bradesco, la petrolera Shell y el gigante minero Vale.

"Este grupo acompaña con mayor atención y preocupación el impacto en los negocios de la actual percepción negativa de la imagen de Brasil en el extranjero con respecto a las cuestiones socioambientales en la Amazonía", dice el documento.

Agrega que esta imagen negativa tiene "un enorme potencial de perjuicio para Brasil" también para el "desarrollo de negocios y proyectos fundamentales para el país".

La presidenta del CEBDS, Marina Grossi, afirmó en una entrevista con Efe que las empresas que actúan y producen en la Amazonía "cumplen la ley", por lo que es necesario "combatir la ilegalidad", sobre todo la deforestación ilícita.

"La deforestación de forma ilegal no contribuye de forma alguna al sector empresarial brasileño. Si no la combatimos, pasamos la señal equivocada al mundo, porque no hay seguridad jurídica", destacó Grossi.

Además del eficaz combate a la deforestación ilegal, los empresarios también abogan por la inclusión social de las comunidades locales para garantizar la preservación del bosque, la disminución del impacto ambiental en el uso de los recursos naturales y paquetes de incentivo para fomentar la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus, entre otros.

"El modelo de negocios tiene que incorporar a las comunidades, debe ser pensado teniendo en cuenta el bien estar social de las comunidades locales de la Amazonía", sostuvo Grossi.

La insatisfacción de los empresarios brasileños se ha agudizado en los últimos meses en medio de las polémicas decisiones del Gobierno Bolsonaro en flexibilizar la fiscalización y penalización de los delitos ambientales, además de defender la explotación de los recursos naturales en toda la Amazonía, incluidas las reservas indígenas.

Según Grossi, hay un temor del empresariado brasileño a las reacciones negativas de los inversores ante el aumento de la deforestación en la Amazonía brasileña, que se disparó un 85 % en 2019 en el bioma.

"La gente quiere saber la relación de causa y efecto que su consumo está produciendo" en la Amazonía, recalcó.

Según datos oficiales, la Amazonía brasileña registró en junio 2.248 focos de incendio, un 19,57 % más frente al mismo periodo de 2019 y el mayor número registrado para ese mes desde 2007, de los que la gran mayoría es producto del veloz crecimiento de la deforestación en la región.