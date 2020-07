Simeone: "Al Madrid le cobran más penaltis porque ataca más"

Contenido relacionado

Simeone: "El Calderón era nuestra casa y lo seguirá siendo en los recuerdos"

Madrid, 6 jul (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, consideró que el estadio Vicente Calderón, en el que el club rojiblanco dejó de jugar en mayo de 2017 y cuyos trabajos de desmontaje acabaron definitivamente este lunes, seguirá siendo su casa "en la imaginación y los recuerdos".

"Tengo los mejores recuerdos de lo que me ha tocado vivir desde el primer día que llegué al Atlético y el Calderón era nuestra casa, y lo seguirá siendo siempre en la imaginación, en los recuerdos y en momentos vividos espectaculares", señaló Simeone este lunes durante la conferencia de prensa virtual en la víspera del Celta-Atlético.

Simeone, que además de entrenador del Atlético durante los últimos ocho años y medio en los que ha ganado siete títulos fue jugador rojiblanco cinco campañas (1994-97 y 2003-05) ganando una Liga y una Copa del Rey en 1996, fue preguntado por el antiguo estadio del río Manzanares una vez el Ayuntamiento de Madrid anunció el final de su desmontaje tras 17 meses de trabajos.

En su comentario, el exfutbolista argentino recordó uno de sus momentos más felices como rojiblanco, su gol en la victoria por 2-0 ante el Albacete el 25 de mayo de 1996, cuando el Atlético se proclamó campeón de aquella edición de la Liga española.

"El gol al Albacete que nos permitió volver a salir campeones en la Liga española me quedará para el recuerdo por la alegría que tenía la gente, mis compañeros, ver el estadio en rojiblanco en un día de sol de 25 mayo extraordinario. Por más que el estadio no esté más, todo eso quedará en la historia de lo que me tocó vivir", recordó Simeone.