El Madrid afianza el liderato pero el Barça no se rinde

5 Claves de la jornada 34

Madrid, 5 jul (EFE).- El aplomo de Sergio Ramos para lanzar penaltis en los momentos de mayor presión; las grietas del Valencia que evidencian sus problemas para llegar a Europa; el buen encuentro de Morata para reengancharse al nivel del Atlético; el descenso que espera al Espanyol en el Camp Nou y el protagonismo del tridente del Barcelona formado por Messi, Luis Suárez y Griezmann, fueron las cinco claves de la jornada 34

1. El aplomo de Sergio Ramos

De nuevo volvió a dar la victoria al Real Madrid desde el punto de penalti. Repitió la historia de la jornada anterior, en la que su equipo ganó 1-0 al Getafe con un lanzamiento del capitán blanco desde los once metros. En San Mamés, frente al Athletic, no se amilanó y volvió a transformar una pena máxima que vale tres puntos muy valiosos para el equipo de Zidane. Además, acumula 20 lanzamientos de penalti seguidos sin fallar. Su aplomo, puede valer media Liga. "En esos momentos de tanta incertidumbre es cuando más cómodo me encuentro. Soy el idóneo para esa situación". Sus palabras reflejan la seguridad de un hombre que ha conseguido que el Real Madrid navegue con rumbo fijo hacia el título.

2. Las grietas del Valencia

Una apertura inocente en una barrera que propició el tanto de falta de Fede Vico para el Granada, evitó la reacción del Valencia, empeñado esta temporada en autodestruirse poco a poco para perder fuelle en el objetivo de acabar en posiciones europeas. El 2-2 final en el Nuevo Estadio de Los Cármenes es la culminación a una semana llena de jaleos con la destitución de Albert Celades, dos intentos de reacción con Voro, la dimisión del director deportivo César Sánchez, las duras palabras del presidente Anil Murthy a sus futbolistas y el mensaje en redes sociales de la hija del propietario Lim afirmando que harán lo que quieran con el club. La grieta abierta en esa barrera, es el mejor símbolo del mal estado del Valencia.

3. El reenganche de Morata

Sin casi protagonismo por sus suplencias en cuatro de los seis partidos anteriores a la última jornada, Álvaro Morata necesitaba un empujón para participar en el buen momento del Atlético de Madrid, uno de los equipos más efectivos tras el regreso del campeonato. Simeone le dio una oportunidad ante el Mallorca y el delantero rojiblanco respondió con goles. Su doblete guió la victoria del Atlético (3-0), que camina con paso firme hacia uno de los puestos de Liga de Campeones, y dio moral a un jugador que sin mucho ruido es el máximo anotador de su equipo este curso con 15 dianas en todas las competiciones. Morata, se reenganchó al tramo final del curso.

4. El Espanyol y su sentencia en el Camp Nou

La derrota ante el Leganés (0-1), un rival directo por la permanencia, prácticamente certificó el descenso del Espanyol, que ha vivido una montaña rusa a lo largo de una temporada en la que hasta cuatro entrenadores intentaron enderezar su rumbo. El último, Rufete, sustituyó a Abelardo Fernández y frente al Leganés sumó su tercera derrota consecutiva para colocarse a once puntos de la salvación con doce en juego. La mala gestión del empresario chino y presidente del Espanyol Chen Yansheng ha culminado en pesadilla: el Barcelona, su máximo rival histórico, podría descender al Espanyol la próxima jornada en el Camp Nou.

5. El tridente mantiene con vida al Barcelona

Quique Setién apostó por el tridente formado por Luis Suárez, Lionel Messi y Antoine Griezmann y le salió bien la jugada en Villarreal. Los tres fueron clave en la victoria del Barcelona (1-3) que mantiene viva la Liga. Sobre todo Griezmann, que se reivindicó con un golazo tras su suplencia ante el Atlético de Madrid la pasada jornada. Una vaselina sobre Asenjo digna de un maestro silenció a sus críticos y, ya de paso, sirvió para colaborar en la victoria de su equipo. También lo hicieron Luis Suárez, que sacó a relucir su fusil en el segundo tanto y Messi, que asistió a ambos en sus goles. Los tres fueron clave en una victoria necesaria para no dejar la Liga en bandeja al Real Madrid.