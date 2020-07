Simeone: "LaLiga es el premio a la regularidad y eso se valora al final"

Morata señala como sus ídolos a Raúl, Fernando Torres y Villa

Madrid, 2 jul (EFE).- El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata admitió que sus ídolos futbolísticos fueron Raúl González, Fernando Torres y David Villa, porque fueron "los delanteros de la selección" a los que veía por televisión mientras se formaba como futbolista.

Morata eligió a Raúl, Fernando Torres y Villa como sus ídolos de la infancia en un vídeo elaborado por LaLiga en el que respondía a preguntas rápidas. "Fueron los delanteros de la selección y son los que he crecido viendo", explicó sobre su elección.

El delantero rojiblanco señaló como su peor rival al defensor italiano Giorgio Chiellini, con el que coincidió en su etapa en el Juventus. "Es uno de los mejores defensas del mundo y como tengo confianza con él me dice cosas de la vida en el campo y me despista mucho", confesó.

En cuanto a qué compañero le gustaría imitar, puso como ejemplo a su compañero en el Atlético Jorge 'Koke' Resurrección. "De Koke podrías imitar todo, es nuestro capitán, todo lo que puedas imitarle es bueno para el club", explicó.

Su gol favorito fue el que marcó al Villarreal en febrero del año pasado, su primer gol como jugador del Atlético, ya que los dos tantos anteriores con el conjunto rojiblanco le fueron invalidados por el videoarbitraje.

"Después de un par de partidos que había metido y no subió al marcador, para mí ese gol tuvo un valor doble, por lo que significaba para mí y que no me lo quitaran", recordó.

Morata consideró que su mejor virtud como futbolista es el remate de cabeza, su estadio favorito el Wanda Metropolitano y respondió a algunas preguntas divertidas sobre sus compañeros de vestuario.

Así, reveló que Víctor Machín 'Vitolo' es el que más "vacila", Marcos Llorente el más presumido, el francés Thomas Lemar el más rápido, Diego Costa el más fuerte, el ghanés Thomas Partey el más vergonzoso, Antonio Adán el más cariñoso y Koke el más familiar.