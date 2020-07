La oposición rusa protesta contra el plebiscito constitucional de Putin

Moscú, 1 jul (EFE).- La oposición rusa protestó hoy en Moscú contra el plebiscito constitucional del presidente, Vladímir Putin, que, entre otras cosas, le permitiría permanecer en el Kremlin más allá de 2024, cuando expira su actual mandato.

Pese a la prohibición de las autoridades, cerca de medio millar de personas exhibieron en la céntrica plaza Pushkin pancartas y corearon eslóganes contra el plebiscito durante una serie de piquetes, la única forma de protesta permitida en Rusia sin autorización previa.

"Quiero celebrar con champán, porque hoy es una gran fiesta en Rusia. Por fin se ha reunido una cantidad significativa de gente a nivel social que de un modo preciso y claro respondió 'no' a las extrañas maniobras organizadas por las autoridades", declaró a Efe María Litvinóvich, representante de la plataforma "Niet" (No).

La opositora afirmó que en Moscú y San Petersburgo, según el sondeo a pie de urna efectuado por los activistas del movimiento, "casi la mitad de los votantes" expresaron su rechazo a las enmiendas.

Según sus datos, en Moscú un 44,91 % de los encuestados votaron a favor de las enmiendas, mientras que se opuseron un 54,89 %.

En San Petersburgo, el rechazo a las enmiendas es mayor, ya que el 63,07 % votaron por el "no", mientras que a favor se expresaron solo el 36,69 %, de acuerdo con la plataforma.

"No puedo asegurar lo mismo respecto al resto del país, pero en cualquier caso no se trata de una minoría, no es un 10 % o un 15 % que se puede menospreciar. Las autoridades tendrán que contar con el hecho de que el país prácticamente está polarizado, que una cantidad considerable de personas dice 'no'", indicó.

Según los datos oficiales de las 19.00 GMT de la Coisión Electoral Central, con el 27,15 % de los votos escrutados, el 73,79 % de los votantes a lo largo del país apoyaron la reforma constitucional, frente al 25,26 % que la rechazaron.

Por su parte, el político y director del movimiento Rusia Abierta, Andréi Pivovárov, afirmó que el plebiscito de hoy "no tiene nada en común con la realidad", y cuestionó la legitimidad del procedimiento, que calificó de "farsa".

Los piquetes en la céntrica plaza de Moscú no han sido los únicos a lo largo del día.

Un grupo de ocho jóvenes llevó a cabo una acción plástica en la Plaza Roja de Moscú, al conformar con sus cuerpos la cifra 2036, año hasta el cual podría permanecer Putin en el poder gracias a los cambios a la Carta Magna sometidos al plebiscito.

Según la organización rusa Golos, que vela por los derechos de los electores, la policía detuvo a los manifestantes, entre los cuales había miembros de la banda punk Pussy Riot, conocida por su postura anti-Putin.

En San Petersburgo y Novosibirsk también tuvieron lugar piquetes en contra del plebiscito, que concluyeron con la detención de los participantes, que posteriormente fueron liberados, según el portal de información Meduza.