El presidente Moise anuncia la reapertura gradual de Haití en medio de la pandemia

Puerto Príncipe, 29 jun (EFE).- El presidente haitiano, Jovenel Moise, anunció este lunes la reactivación gradual de la economía del país y la reapertura de fronteras terrestres y aéreas a partir de este martes.

"Hoy ha llegado el momento de empezar a reabrir gradualmente el país. Pedimos a todo el mundo que siga desempeñando su papel", dijo el presidente durante un discurso a la nación, en el que recalcó que la pandemia aún no ha terminado.

Los aeropuertos internacionales de Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, así como los cuatro puntos fronterizos oficiales con la República Dominicana se reabren a partir de este martes 30 de junio, aunque el país vecino mantiene cerradas sus fronteras.

Entre las nuevas medidas, se aligera el toque de queda, en vigor desde el 19 de marzo, y que a partir del martes estará en vigor desde la medianoche hasta las 4.00 de la mañana, hora local.

Las fábricas, que desde mediados de abril operan con parte de su plantilla, reanudarán el trabajo normal con todos los trabajadores a partir del 6 de julio.

"Había algunas personas que no estaban contentas cuando se decidió cerrar el país. Fue la mejor medida adoptada para proteger a la población de la pandemia", dijo.

El mandatario recalcó que "gracias a las medidas tomadas, la COVID-19 no causó el daño esperado" en el país, donde se han registrado 5.847 contagios de coronavirus y 104 muertes por la enfermedad.

En su discurso, el mandatario dijo que el pueblo tendrá que vivir con la pandemia, porque la enfermedad no va a desaparecer, por lo que pidió a la población que siga respetando las medidas de seguridad, como el distanciamiento social y el lavado de manos.

"No debemos bajar la guardia. Aún no hemos ganado la batalla. La lucha aún no ha terminado", insistió Moise, quien en su discurso no ha dejado de agradecer a los actores involucrados en la lucha contra la propagación de la enfermedad en el país.