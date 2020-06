Mallorca agota opciones ante Celta casi salvado

Contenido relacionado

Vigo, 29 Jun (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, afirmó que “a priori” no firma el empate en el partido contra el Mallorca, aunque admitió que ganar en la isla sería “un paso muy importante” para sellar la permanencia en la categoría porque se miden a un rival directo.

“Nosotros vamos a intentar ganar todos los partidos, sea quien sea. Ya lo demostramos contra el Barcelona, que a pesar del empate fuimos a buscar el tercero y lo tuvimos muy cerca, en vez de quedarnos atrás. Somos un equipo que siempre sale a ganar. Después tienes que leer los partidos dependiendo cómo vayan”, explicó.

El técnico celeste no hace cuentas de cuántos puntos necesitarán para evitar el descenso, e insistió en que un triunfo en Mallorca no sería “definitivo” porque aún quedarían cinco partidos.

“Yo no tengo once de gala porque no he repetido alineación en dos partidos seguidos. Sacaremos el mejor equipo que nosotros creemos para ganar el partido, contando que tenemos doce sustituciones en el banquillo que nos pueden ayudar a conseguir el objetivo”, puntualizó.

Cuestionado por la ausencia de Pione Sisto de las últimas convocatorias, dijo que ahora tienen “más opciones de banda” con la llegada de Nolito, aunque eso no significará que el extremo danés “no vaya a jugar más” en este último tramo de campeonato.