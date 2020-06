La genialidad de Benzema hace más líder al Real Madrid

El termómetro de la 32ª jornada

Madrid, 28 jun (EFE).- Termómetro de la 32ª jornada de LaLiga Santander:

-- SUBEN:

- Gerard Moreno/Paco Alcácer: marcaron dos golazos al Valencia y el Villarreal ganó 2-0 para ocupar provisionalmente la quinta plaza de LaLiga. Junto a Santi Cazorla, son dos de los mejores exponentes de la recuperación de su equipo, que ha ganado cuatro de los últimos cinco encuentros para colocarse en disposición de jugar el próximo curso en Europa. El primero marcó la pasada jornada ante el Sevilla y dio un punto al Villarreal; el segundo, celebró el único gol de su equipo hace dos en Granada (0-1). Ahora, han acertado por partida doble para protagonizar la subida más espectacular tras el parón de tres meses provocado por el coronavirus.

- Karim Benzema: su destello ante el Espanyol paró el tiempo durante un segundo en el estadio de Cornellà-El Prat. En un escenario sin público que disfrutar en directo de su arte, Benzema asistió a Casemiro en el gol de la victoria del Real Madrid gracias un taconazo mágico que quedará para el recuerdo de las genialidades del francés. Una década después de ser el invitado especial de Guti en el taconazo de Riazor, se puso el traje de su ex compañero para firmar la mejor acción de la jornada con la que los hombres de Zidane lograron una distancia de dos puntos respecto al Barcelona.

- Enric Gallego: llegó a Osasuna en el mercado de invierno procedente del Getafe para aliviar la ausencia del argentino Ezequiel "Chimy" Ávila, lesionado de gravedad cuando estaba en su mejor momento. Hasta esta jornada, no había tenido suerte. Acumulaba 646 minutos sin goles. Ante el Leganés (2-1), hizo dos, uno de bella factura con una volea en escorzo que abrió el marcador. El segundo, en el minuto 96, dio la victoria a su equipo, que prácticamente selló la permanencia. "Ha sido una tarde increíble. No ha sido un año que uno quiere, pero al final con trabajo hay recompensa". Su recompensa puede ser quedarse en Osasuna, que por contrato, deberá pagar dos millones de euros y quedarse a su delantero en el caso de conseguir la permanencia.

- Iago Aspas: amargó la existencia al Barcelona con un golpeó preciso con el que firmó el empate del Celta (2-2) a falta de dos minutos para el final. Al capitán del conjunto gallego le ha sentado muy bien el parón y eso ha aliviado a su equipo. Con el gol que marcó al Barcelona, acumula tres en cinco partidos y, sin duda, ha regresado a su mejor versión. Sus tantos valen puntos y el Celta ha pasado de vivir en la oscuridad a ver la luz. Hasta ocho puntos le separan de los puestos de descenso y la salvación ya está a la vuelta de la esquina.

- Marcos Llorente: es la luz de la buena racha del Atlético, que ya huele a Liga de Campeones y parece el nuevo fichaje post confinamiento. Su entrada en la segunda parte del choque ante el Alavés (2-1) revitalizó al conjunto rojiblanco. Recibió una falta decisiva que significó el primer gol del partido y a los 71 minutos protagonizó una impresionante internada por la banda derecha que acabó en un penalti transformado por Diego Costa. "A partir de verlo en los entrenamientos decidimos ponerle más adelante desde Liverpool y encontramos a un jugados con características diferentes a los de esa posición". Sin duda, Simeone dio en la tecla correcta. Llorente es una de las revelaciones del final de LaLiga.

-- BAJAN:

- Quique Setién: tocó fondo en Vigo con un empate (2-2) que desató las críticas públicas de uno de los pesos pesados de su vestuario, Luis Suárez. Cuestionado por las razones por las que el Barcelona ha perdido tantos puntos lejos del Camp Nou, el charrúa lanzó un dardo a su técnico: "Para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones. Nosotros tratamos de aportar todo lo nuestro dentro del campo. Queda la sensación de que fuera de casa estamos perdiendo puntos importantes que no solíamos hacer otras temporadas". De momento, parece que la llegada al banquillo del cuadro azulgrana de Setién para sustituir a Valverde no ha mejorado al Barcelona, que poco a poco se aleja del título mientras el Real Madrid mantiene su paso firme. Setién no vive su mejor momento.

- Albert Celades: "No temo a nada y me siento capacitado". Esas fueron las palabras del entrenador del Valencia después de sufrir un nuevo disgusto. Perdió 2-0 ante el Villarreal y sumó su tercera derrota en los cinco partidos que ha disputado tras los tres meses de parón. Sólo cuatro puntos de quince posibles han creado un gran malestar en el seno del club, que cada vez está más lejos de la Liga de Campeones e incluso peligra acabar en puestos europeos. Celades no ha dado con la tecla, su equipo no carbura y parece evidente que no liderará el proyecto "ché" la próxima temporada.

- Leganés/Mallorca/Espanyol: la pesadilla del descenso se puede convertir en una realidad para los tres si no ocurre un milagro. Todos perdieron esta jornada y la distancia para conseguir la salvación cada jornada es más ancha y prácticamente insalvable. El Leganés, que sucumbió ante Osasuna 2-1 con un gol en el minuto 96 de Enric Gallego, está a nueve puntos de la salvación; el Espanyol no pudo con el Real Madrid (0-1) y es colista a diez del Celta, equipo que marca la permanencia; y el Mallorca, después de caer en San Mamés (3-1), a ocho de distancia, tampoco lo tiene fácil. Con 18 puntos en juego hay esperanza, pero parece que sólo un milagro evitará la tragedia.