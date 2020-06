Cambio de orden

El termómetro de la 30ª jornada

Madrid, 21 jun (EFE).- Termómetro de la trigésima jornada de LaLiga Santander:

-- SUBEN:

- Oblak/Vitolo: los dos fueron clave en la victoria del Atlético de Madrid frente al Valladolid (1-0). Primero, el portero esloveno, que comenzó el partido con una grandísima intervención a un disparo lejano de Waldo Rubio y lo terminó con un récord: igualó con 248 encuentros a José Francisco Molina como segundo guardameta con más duelos de la entidad rojiblanca sólo por detrás de Abel Resino (303). Y, segundo, Vitolo, que salió del banquillo en el minuto 73 para marcar al final el tanto de la victoria. Su oportunismo fue oro para el cuadro de Diego Simeone.

- Villarreal: cuando comenzó el parón generado por la crisis del coronavirus ocupaba la octava plaza a cuatro puntos de distancia del último puesto europeo. El regreso a la competición no le ha podido sentar mejor. Ha ganado sus tres partidos (0-1 al Celta, 1-0 al Mallorca y 0-1 al Granada) y es el único junto al Real Madrid con pleno de puntos de los 20 clubes de Primera División. Ya ocupa plaza de Liga Europa y los hombres de Javi Calleja son firmes candidatos para terminar entre los siete primeros que pasearían su nombre por el continente.

- Rafinha: la exhibición del Celta, que dio una paliza al Alavés (6-0) tuvo un nombre propio por encima del buen nivel del resto. Fue el de Rafinha Alcantara, que en menos de un minuto firmó un doblete con el sello de su calidad impreso. Hizo el tercero con un fino golpeo desde fuera del área y el cuarto con una volea imparable para el portero del Alavés, Roberto Jiménez. Sus golazos entronizaron una victoria implacable que llena de moral a un equipo que pelea por la salvación.

- Vinícius: el Real Madrid necesitaba una victoria para arrebatar el liderato al Barcelona y Vinícius abrió el camino hacia los tres puntos a un equipo que vivía atascado frente a la Real Sociedad. El jugador brasileño aportó fluidez, frescura y desborde para desquiciar a la defensa del conjunto vasco durante un buen tramo del choque. Al final, Vinícius provocó un penalti clave que transformó Sergio Ramos y que sirvió al Real Madrid para iniciar una victoria (1-2) con la que se colocó en el primer puesto.

-- BAJAN:

- Getafe: nueva jornada aciaga para el equipo de José Bordalás, que a la tercera tampoco ganó su compromiso y poco a poco va perdiendo sus opciones de acabar entre los cuatro primeros. Después de perder en Granada 2-1 y de empatar 0-0 contra el Espanyol con un hombre más durante 75 minutos, no pudo con el Eibar (1-1) en un partido gris del Getafe, que no se parece en nada al que asombró antes del parón. El conjunto madrileño no carbura y en 11 partidos podría echar a perder el gran trabajo que completó en los otros 27.

- Rubi: la derrota del Betis en San Mamés frente al Athletic (1-0) provocó la destitución de Joan Francesc "Rubi", que llegó al club andaluz en junio del verano pasado tras firmar una buena temporada en el Espanyol, al que clasificó para la Liga Europa. Sin embargo, en el Betis no rindió al mismo nivel y con sólo ocho triunfos en LaLiga y más cerca de los puestos de descenso que de la pelea por Europa, Rubi se despide del Benito Villamarín, donde nunca encontró la solidez necesaria para pelear por los objetivos fijados por el club.

- José Antonio Caro "Churripi": cedido a la Ponferradina el pasado mes de agosto, el Valladolid decidió repescar en enero a su portero. Desde entonces, apenas había disputado 52 minutos en el cuadro pucelano. Lo hizo en un partido de Copa del Rey y tuvo la mala suerte de lesionarse. Ante el Atlético de Madrid disputó su primer encuentro como titular en LaLiga y no tuvo mucha fortuna: una mala salida en el minuto 81 propició el gol de la victoria de Vitolo. Aunque después se redimió con una gran parada en un mano a mano ante Diego Costa, su error costó muy caro al Valladolid.

. James Rodríguez: con muy pocos minutos a lo largo de la temporada (650 en todas las competiciones antes de enfrentarse a la Real Sociedad), el centrocampista colombiano demandaba una oportunidad para demostrar que puede ser un jugador útil para el Real Madrid. Zidane sorprendió en su once con James y éste no aprovechó su oportunidad. Prácticamente desaparecido durante los 79 minutos que estuvo sobre el campo, acabó sustituido por Marco Asensio entre la indiferencia.