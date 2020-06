1-1. El Eibar diluye el sueño "Champions" del Getafe

Contenido relacionado

Azkargorta: "¿Perjudicados? Estas dos jornadas, sí"

Getafe (Madrid), 20 jun (EFE).- Andoni Azkargorta, segundo entrenador del Eibar, afirmó ese sábado que cree que su equipo ha sido perjudicado en dos de las tres últimas jornadas, en las que el VAR concedió un tanto a Toni Kroos en el partido frente al Real Madrid y anuló uno de Pedro Bigas que podría haber significado la victoria ante el Getafe.

Azkargorta declaró que no entiende cómo se puede decidir un fuera de juego en tan solo dos minutos aplicando una línea que aclare si es gol legal o no por sólo unos milímetros, los que provocaron que el tanto de Bigas no subiera al marcador.

"Me parece muy difícil medir el momento del golpeo, los milímetros, los centímetros, es muy difícil tirar una línea en dos minutos. No sabemos cómo funciona, pero sí que dudo si esa tecnología está capacitada para decidir o medirlo bien. ¿Perjudicados? Estás dos jornadas sí. Estas jugadas tan justas son cosas de árbitros y de linier. En el campo decidieron que era gol y una línea decidió que había que anular", afirmó en rueda de prensa.

"La jugada del gol, he visto la línea y es muy difícil medir. Entiendo que la tecnología van a ser milímetros lo que se va a medir. Y no da cuándo es el impacto del balón, el impacto del jugador... y en dos minutos no sé si da tiempo. El otro día a Benzema parecía en fuera de juego... por centímetros, lo entiendo, pero por milímetros, me es muy difícil", apuntó.

Para el segundo entrenador del Eibar, las sensaciones de su equipo después de empatar 1-1 en el Coliseum fueron "muy buenas" y declaró que el conjunto armero jugó a un gran nivel frente a un club que "compite muy bien".

"Hemos estado a su altura e incluso hemos sido superiores por momentos. Queríamos que el balón estuviera más en su campo que en el nuestro. Hemos estado cerca de poder ganar ante un Getafe que lleva una gran trayectoria. Es un premio conseguir un punto aquí y lo hemos logrado", señaló.

"Al equipo lo veo involucrado. No es fácil empezar perdiendo y empatar ante equipos como el Athletic y el Getafe. Es difícil meterles mano y nosotros no nos abandonamos. Eso transmite buenas vibraciones. Vamos a estar consiguiendo el objetivo de aquí al final".

Por último, dejó claro que haber ganado en el Coliseum habría supuesto dar un "paso de gigante" en la salvación del Eibar pero no habría sido definitivo.

"Creo que vamos a pelear hasta el último día. No nos vamos a salvar dentro de tres jornadas. Veo al equipo muy bien, está volando y este camino nos va a llevar a salvarnos", finalizó.