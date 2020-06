Argentino Guede dice que llega a Xolos a ganar y armar equipo ofensivo

Tijuana (México), 19 jun (EFE).- El argentino Pablo Guede, nuevo entrenador de Xolos de Tijuana del fútbol mexicano, declaró este viernes que llega a este equipo a ganar y espera formar un cuadro ofensivo que anote muchos goles y reciba pocos.

"A mí me gusta ganar, me gusta el fútbol ofensivo, atacar, que mi equipo meta muchos goles y que nos hagan pocos y vamos a intentar que Xolos juegue de esa manera, por eso digo que para mí lo más importante es ganar", dijo Guede en su presentación con Xolos.

El argentino confesó la ilusión que le hizo la llamada de invitación de la directiva de Tijuana, ciudad fronteriza al norte de México, para dirigir al equipo.

"Desde que me llamaron de Xolos me generó mucha ilusión porque es un desafío muy importante en mi carrera. Llego a un club con objetivos muy claros y eso me parece trascendental, así que podría definir este reto como algo lleno de ilusión", reconoció.

De ahí el mensaje para la afición de Xolos de parte del timonel argentino:

"El mensaje es gracias por la confianza y que pueden estar seguros de que hay mucha ilusión para trabajar todos los días y llegar lo más lejos posible, vamos a trabajar para eso; empezar el primer partido ganando y ya de ahí ver hasta dónde llegamos", sentenció.

Guede destacó el plantel que está armando junto a su directiva para el Clausura 2020.

"Estamos armando un gran plantel en Xolos que nos va a dar una gran cantidad de variantes y eso ilusiona porque vamos a estar cubiertos con casi dos futbolistas por línea y eso me tiene muy contento e ilusionado".

Pablo Guede dirigirá su segundo equipo en México, entre 2019 y 2020 fue técnico de Monarcas Morelia, club con el que explicó le costó adaptarse al fútbol mexicano.

"No fue fácil mi primera etapa en México, con Morelia nos costó trabajo desarrollar lo que queríamos, pero el tema siempre pasa por los jugadores y yo encontré un plantel dispuesto a trabajar y a hacer bien las cosas".

Pablo Guede ha dirigido al Al-Ahli de Arabia Saudita, al Colo Colo y Palestino en Chile, a San Lorenzo y Nueva Chicago en Argentina. Su carrera como estratega se inició en España, con el club El Palo, de la tercera división.