El “empoderamiento” de la soltería de la mexicana Danna Paola en “Sola”

Madrid, 19 jun (EFE).- La actriz y cantante mexicana Danna Paola estrena el sencillo "Sola" (Universal Music), una canción basada en experiencias personales y que la artista define como un “empoderamiento de la soltería”.

"La canción habla de un tema que a mí me emociona muchísimo y que tiene muchos sentimientos encontrados; pero, sobre todo, habla de lo bien que me siento en este momento estando soltera. Quería transmitir que después de tantos corazones rotos, está bien disfrutar de un tiempo sola y consigo misma”, apunta Paola en una entrevista con Efe.

"Para qué enamorarse, eso es cosa de ayer", dice al inicio de esta canción, que culmina con un estribillo en el que declara: "Estoy mejor sola, nadie me controla, prefiero estar sola, sola con mi sombra".

Paola (México, 1995) confiesa que se ha pasado toda la cuarentena encerrada en casa componiendo y reescribiendo canciones que tenía ya hechas pero que no le terminaban de convencer. De hecho, la letra inicial de "Sola" fue compuesta hace cuatro meses, tenía incluso la maqueta ya grabada en el estudio, pero a última hora la cantante decidió cambiarla.

"La letra que escribí y grabé en el estudio de Los Ángeles no tenía nada que ver con lo que yo estaba sintiendo en este momento. Y, dado que la quería lanzar ahora tuve que reescribirla entera", declara.

La actriz, quien dio vida a Lucrecia en la serie de Netflix "Élite" durante tres temporadas, describe que para ella hacer canciones es como volcar sus sentimientos en un diario, le ayuda a "drenar" sus emociones: "Cuando compongo canciones tienen que reflejar cómo estoy yo en ese momento, se tienen que identificar conmigo y con lo que siento".

El estreno de "Sola" llega acompañado de un video oficial en el que se ve a la cantante bañarse en la piscina de su casa, posando en el jardín, jugando a videojuegos o con su perro. Dirigido y producido por Charlie Nelson, el videoclip ha sido grabado con un teléfono móvil.

Con esta canción ya son tres los sencillos que la cantante ha estrenado durante este año, dos de ellos en plena cuarentena: “Sodio” y “Contigo”. Los tres han tenido una “muy buena acogida” por parte del público, que ella interpreta como un “impulso” para seguir creciendo dentro de la industria musical.

Sobre sus planes de futuro, la artista prefiere no hablar, reconoce que "nadie sabe lo que va a pasar y cómo van a cambiar las cosas", pero de lo que sí está segura es que "vendrá más música" de su parte, con la cuarentena Paola está "más sensible y creativa". Por ello espera sacar disco a finales de este año.

Tras su anterior disco, “SIE7E”, que salió el año pasado, la mexicana va a probar nuevos sonidos en su próximo álbum y avanza que habrá colaboraciones con Lola Índigo, Sebastián Yatra, Lali o Denise Rosenthal, entre otras.

En cuanto a su carrera interpretativa, señala que ahora prefiere tomarse “un tiempo” para dedicarse de lleno a la música: “Se me hacía muy duro el compaginar ‘Élite’ con mi carrera musical. Me sentía como Hannah Montana, salía de un personaje para meterme en otro. Siempre estaré muy agradecida a todo lo que me ha dado Lu (Lucrecia), y aunque no cierro ninguna puerta, ahora voy a descansar un tiempo”.