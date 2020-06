Bicampeón latino de LoL siente ventaja por no hacer cambios en plantilla

México, 16 jun (EFE).- Daniel 'Jirall' del Castillo, carrilero superior de Isurus, único bicampeón en la historia de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL), confesó este martes que el equipo se siente en ventaja sobre sus rivales por no realizar cambios a su plantilla de cara al Clausura 2020.

"Somos los favoritos para ganar el título. Tenemos una ventaja sobre los demás porque somos el único equipo que no tuvo cambios, podemos empezar a ser más productivos en las prácticas desde el día 1 y no gastar tiempo adaptándonos", comentó en videoconferencia.

Isurus, subcampeón en el Apertura 2020, no realizó ninguna alta en su cuadro titular ni en su staff técnico.

All Knights, el campeón que los venció en la final pasada, sufrió cambios en el carril central, el chileno Nicolás 'Kiefer' Rivero sustituyó a su compatriota Joaquín 'Plugo Pérez', mientras que Jesús 'Grell' Loya será el nuevo jungla.

Kiefer no ha podido aterrizar en México por la pandemia de la COVID-19, por lo que los caballeros tendrán que recurrir a su suplente, Manuel 'Pancake' Scala, para ocupar la 'mid lane'.

Otro equipo que modificó su escuadra titular fue el semifinalista Rainbow7. El arcoiris fichó al chileno Tomás 'Aloned' Díaz, su nuevo carrillero central, pero tampoco ha llegado al país, además movió a Francisco 'Leza' Jara al puesto de tirador.

"Los cambios de rol como el de Leza de mid a tirador o de Renyu (el peruano Renato Gallegos de XTEN) de tirador a mid, les traerán problemas a estos equipos y si es que resulta, van a perder mucho tiempo; esto también nos da ventaja", agregó Jirall.

Sin embargo, Leza no cree que le cueste adaptarse a su nueva posición ya que para él, el rol que cumplió en el carril central será el mismo que como tirador.

"El cambio de carril central a tirador se da porque son los que más hacen daño durante el juego, tu función al final será la misma, sólo cambia el juego temprano y algunos campeones", dijo.

Sobre los retos con los que se topó en las prácticas son acostumbrarse a una línea más larga, tener adaptarse a jugar acompañado del soporte y que tendrá que defenderse de dos jugadores, el soporte y tirador rival.

"Esperemos que Aloned llegue antes de este fin de semana, si no hay posibilidades de que yo juegue carril central. El tema de las práctica es difícil porque Aloned entrena con un retraso en la señal de internet", comentó Leza.

El peruano Diego 'SolidSnake' Vallejo, jungla de Infinity Esports, expuso que el cambio de entrenador (el chileno Gonzalo "Enatsu" Peredo por Carlos 'Soren' Ibarra) hará que los problemas de ego en la plantilla terminen.

"Había muchas ideas (en el torneo pasado), y cada uno hacía lo que le parecía mejor, eso en un equipo está mal porque jugabas solo; el método de trabaja no era el mejor y no había el mejor ambiente", compartió Vallejo.

La escuadra lideró la primera etapa de la fase de grupos, pero en la segunda terminaron en tercer puesto, lo que los hizo arrancar los 'playoffs' desde cuartos de final en los que fueron eliminados.

"El torneo pasado trabajamos sobre una idea y tal vez no todos estaban contentos con ella, ahora buscamos tener acuerdos y no tener miedo de decir las cosas en las que no estamos a favor", concluyó

El Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica inicia el 20 de junio.