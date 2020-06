Óscar García: “Tenemos que volver a ser el equipo de antes del parón”

Contenido relacionado

Óscar García: “Contra el Villarreal no perdimos por Pione”

Vigo, 16 jun (EFE).- Óscar García Junyent, entrenador del Celta de Vigo, no cree que su equipo perdiera contra el Villarreal por culpa del extremo danés Pione Sisto, quien cometió una pérdida en el centro del campo que desencadenó el gol de Manu Trigueros para el conjunto castellonense.

“No me gusta personalizar y decir que hemos perdido por eso, al igual que cuando ganamos al Sevilla no fue solo por Pione. Aquí ganamos y perdemos todos”, afirmó el técnico catalán en la víspera de visitar al Real Valladolid.

En este sentido, recordó que esos errores en los instantes finales de los partidos era algo que tenían “muy mejorado” antes del parón: “En los últimos minutos, ya no recibíamos goles ni nos creaban ocasiones”

“Hay que volver a incidir, ser autocrítico y seguir mejorando”, insistió Óscar, quien no cree que Pione Sisto tenga que “estarle agradecido” porque él trata de sacar “la mejor versión” de todos los jugadores de la plantilla.

“Pione sabe dónde quiero que juegue y dónde puede hacer daño. Es mucho más arriba de donde estuvo jugando el último partido. Y también sabe que hay situaciones en la que no se puede arriesgar de esa manera y quedando pocos minutos, aunque en esa jugada hay otras muchas circunstancias: después de la pérdida no supimos parar la contra y sucedieron una serie de cosas que en los últimos minutos no nos tendrían que suceder”, concluyó.